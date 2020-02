Dos imágenes de Venancio Valbuena ilustran el cartel de Semana Santa

El benaventano Venancio Valbuena es el encargado este año de ilustrar el cartel anunciador de la Semana Santa de este año, que se presentaba ayer en el Círculo de Benavente ante la presencia de representantes de la Junta Pro Semana Santa y autoridades municipales. No es la primera vez que este fotógrafo benaventano es el encargado de realizar el cartel de la Pasión local puesto que ya hizo lo propio en el año 2007.

En este ocasión se trata de un montaje fotográfico con dos imágenes representativas de la Semana Santa de Benavente. Una de las fotografías es de la fachada sur de la iglesia de San Juan del Mercado y la otra de la Piedad que permanece expuesta en uno de los ábsides de este templo y que sale a procesionar desde el año 2011, tras su restauración.

"Es una fusión de la fachada con la imagen de La Piedad. He realizado un tratamiento fotográfico on el que, al final, lo que se consigue es un aspecto de pintura antigua como pergamino. Se mezcla lo moderno, de estas nuevas tecnologías, con lo antiguo", explicó Valbuena.

El autor del cartel asegura que "me hace ilusión poder ilustrar el cartel, es un orgullo. Aunque llevo años haciendo fotos de Semana Santa en la revista de Semana Santa y el programa, el cartel es ilusionante porque es un trabajo tuyo representando la Semana Santa, es algo muy emotivo", añadió.

La elección de la imagen tiene también su explicación. "Busqué una confluencia de varios factores. Quería que fuera una imagen que no hubiera salido en los carteles, no repetir el motivo. Y a la vez busqué que la imagen fuera potente. Para mí esta imagen de La Piedad es una de las más potentes de la Semana Santa. No es de las más conocidas o veneradas, pero visualmente es muy potente, con más fuerza".

Además de estos aspectos, "quería a la vez representar algún motivo arquitectónico, representativo de Benavente y estando en la iglesia de San Juan esta imagen, consideré que la fachada sur es uno de los elementos artísticos más atractivos y con un estado de conservación muy bueno. Esta iglesia es bonita y representativa de Benavente", añadió Valvuena.

Recordó entonces que a lo largo de su infancia y juventud la vinculación con la iglesia de San Juan fue importante por su labor de monaguillo y recuerda las semanas santas de aquella época. Ahora la vive desde hace al menos quince años haciendo fotografías. "Ahora quiero conocer otras semanas santas de otros sitios".