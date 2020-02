La asamblea de ediles de la MIG aprueba por mayoría el anteproyecto de estatutos

La asamblea de concejales de la Mancomunidad de Interés General (MIG) de Benavente y su alfoz aprobó anoche, esta vez sí, el anteproyecto de los estatutos de esta nueva agrupación de ayuntamientos que da un paso más hacia su constitución. La expectación estaba servida al principio de la asamblea en la que era necesaria la asistencia de todos los miembros de la comisión promotora, representantes de cada uno de los ayuntamientos integrantes y que en su mayoría son alcaldes. Precisamente la inasistencia de algunos regidores como el alcalde de Villabrázaro o el de Matilla de Arzón imposibilitó en la primera convocatoria realizada hace unos días que el encuentro se llevara a cabo.

En esta ocasión fueron de los primeros en ocupar sus asientos y también hubo quórum suficiente para la celebración de la asamblea presidida por el alcalde de Benavente, Luciano Huerga. Concejales de los ayuntamientos de Benavente, Manganeses de la Polvorosa, Matilla de Arzón, Santa Colomba de las Monjas, Santa Cristina de la Polvorosa (acudieron todos los concejales de la corporación municipal), La Torre del Valle, Villabrázaro y San Cristóbal se dieron cita en la Casa de Cultura La Encomienda para la aprobación del anteproyecto que finalmente votaron a favor 36 concejales y seis se abstuvieron. Los votos de la abstención fueron de los dos concejales del PP de Benavente, presentes en esta asamblea que explicaron al finalizar el encuentro que es la primera reunión a la que asisten y que no tenían la suficiente información como para posicionarse a favor o en contra. Argumento similar realizó el alcalde de Manganeses quien señaló que aún no tiene claro en qué consiste esta MIG y no descartó ponerse al día para poder emitir un juicio de valor más acertado. Se abstuvieron también los concejales del PP de Villabrázaro, aunque votó a favor el alcalde del mismo partido, Dorsey García. Y otra abstención llegó de la mano del alcalde de Matilla, quien señaló no tener muy claro el objetivo de esta MIG.

La reunión que se planteaba para el debate de los estatutos apenas acogió debate más allá del planteado por un concejal del equipo de Gobierno de Villabrázaro quien preguntó por el coste que supondría para cada municipio adherido a esta Mancomunidad su mantenimiento y pidió que se realizara un estudio económico en este sentido. El técnico de la Junta de Castilla y León, presente en esta asamblea para aclaración de dudas que pudieran surgir, le explicó que "el estudio económico no tiene razón de ser. Se podrá hacer cuando la mancomunidad esté constituida, pero ahora no se sabe cuánta gente se va a adherir".

El alcalde de Benavente explicó que el documento de los estatutos ya est El documento ya está elaborado por la Comisión Promotora. Anteproyecto de Estatutos se hizo llegar a todo el mundo. No se presentó nada al respecto. Página web de la Junta. Sería conveniente aclarar que este texto se ha tomado por parte de la secretaria acerlo llegar a la Junta para tener un primer visado para que no sea inválido en ningún aspecto.

La secretaria municipal explicó que "la idea de estos estatutos es elaborar una carta de competencia muy abierta. No quiere decir que se quieran prestar todas y que todos los ayuntamientos tengan que realizar todos los servicios. Esto está abierto para que los ayuntamientos que quieran decidan ponerse de acuerdo para prestar servicios que se determinen. La idea es comenzar con pequeñas competencias entre los que quieran. Si alguno no quiere prestar en común ese servicio queda fuera de ese servicio pero no de la mancomunidad".

La asamblea tendrá que reunirse de nuevo para votar la aprobación de los estatutos que se elevarán a los plenos municipales.