Juegos, concursos y baile, marcan la tarde carnavalera en la carpa municipal en la ciudad

Suprimido el desfile infantil a petición de los participantes en la organización del carnaval de Benavente, la carpa municipal instalada en la plaza de la Madera se convirtió ayer en el lugar de referencia de la celebración festiva. Desde las cinco de la tarde hasta la siete se programaron juegos, bailes, concursos y otras actividades para los más pequeños. Hubo música y personajes animados. La fiesta continuó con música discotequera y Dj's desde las 19.15 horas.

El desfile del domingo concluyó también en la carpa de La Madera con la entrega de premios, aunque no todos los ganadores los recogieron, y de hecho dos de los premiados se quedaron sin premio. Las bases del desfile estipulan que una vez acabado el desfile los participantes debían estar presentes en la carpa para recoger el premio (dinero en metálico) so pena de perderlo en caso de no estar presentes. Esto fue lo que ocurrió con el tercer premio para disfraces individuales y dúos y el disfraz WC, y con el grupo "Locos por la costura", en la categoría de tres a siete personas". Cuando fueron nombrados al darse a conocer los diferentes premios, no estaban presentes en la carpa y no los recogieron, según explicó la Concejalía de Fiestas.