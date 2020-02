Ahora Decide y PSOE piden la dimisión del alcalde de Pobladura del Valle por sus "actos antidemocráticos"

Los concejales de Ahora Decide y del PSOE en el Ayuntamiento de Pobladura del Valle han pedido públicamente la dimisión del alcalde, Ángel Vicente Santiago del Río, al que acusan de reiterados "abusos de poder", "arbitrariedades" y de profesar una permanente "actitud antidemocrática" en el ejercicio de sus funciones como primer edil.

En un comunicado, los dos ediles de la oposición mantienen que la falta de transparencia y las imposiciones del regidor son constantes en el devenir municipal. Nos hace solicitar por escrito los contratos que se firman enseñándolos cuando él quiere, cuando tendrían que ser de dominio público, y hace caso omiso a las propuestas y recomendaciones que hacemos en los plenos ignorando todo lo que decimos o hablamos".

Horarios del pleno

Sobre las sesiones plenarias, rechazan ambos ediles las afirmaciones del regidor en un reciente comunicado de prensa. "Cuando manifiesta que no asistimos a los plenos no explica que jamás nos ha preguntado, ni él ni la secretaria municipal, cuando nos viene mejor o si podemos asistir por lo menos a los concejales de la oposición, sino que los pone a su antojo, unos días a las 12 del mediodía, otro a las ocho de la tarde, otros a las dos de la tarde, y cuando los fija a esta última hora la secretaria concluye su jornada a las tres de la tarde y tienen prisa por acabar los temas. Así no se pueden debatir".

En materia económica municipal la oposición responde al anunciado superávit de 31.000 euros con preguntas sobre otros ingresos. Así, Ahora Decide y PSOE exigen a Santiago del Río que explique "qué pasa con los 1.500 y 2.000 chopos que faltan en las plantaciones y que han generado unas pérdidas de entre 50.000 y 60.000 euros a las arcas municipales".

Reacciones

Los dos ediles se quejan de falta de información sobre diversos asuntos locales y censuran su "prepotencia". "Cree que lo sabe todo y nada más lejos de la verdad", afirman.

La oposición hace referencia también a la existencia de enfrentamiento entre alcalde y algunos vecinos que han concluido con denuncias de particulares hacia su persona, "por insultos y agresiones verbales". Por todo ello los dos concejales de la oposición piden públicamente la dimisión del regidor del Partido Popular.

Apoyo escolar

Por último, los concejales de Ahora Decide y del Partido Socialista recuerdan que, siendo teniente alcalde en el anterior mandato, dimitió de su cargo acusando al entonces alcalde de falta de transparencia y de mala gestión.

Si embargo, afirman, "el crédito que dice que ahora desea amortizar fue solicitado cuando el formaba parte del equipo de Gobierno".

"Le recordamos también que siendo teniente de alcalde Pobladura dedicó a festejos la cantidad más elevada de la historia y, en cuanto a las becas escolares, el proyecto se inició en 1999 no en 2015, y en aquel entonces el Ayuntamiento contrató profesores para dar clases de apoyo a los estudiantes del municipio".