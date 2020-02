La sombra del PP local, tras la "orden" de no asistir a la asamblea de la MIG urbana

La "orden" a alcaldes del Partido Popular de no asistir a la asamblea de concejales de la Mancomunidad de Interés General (MIG) Benavente y su alfoz celebrada el pasado lunes, partió de la Junta Local de Benavente, y en concreto de su presidente, Juan Dúo. Así lo confirmaron ayer a este periódico hasta tres fuentes distintas presentes en la reunión celebrada el miércoles por la noche en la sede popular de Juan Carlos I. Esta orden provocó el bloqueo de la asamblea que, aunque alcanzó el quorum necesario, no contó con la presencia de todos los alcaldes de la comisión promotora, un requisito ineludible.

La ausencia de los alcaldes y el hecho de que la dirección provincial de los populares "desconociera" que se habían dado instrucciones desde la Junta Local, pese a que Dúo, "no tenía potestad" para hacerlo, provocó una reacción relativamente inmediata.

La diputada provincial por el Valle de Valverde, Atilana Martínez Mayado convocó a los alcaldes afectados el miércoles por la noche para tratar sobre lo ocurrido sin informar a Dúo y a la reunión acudió el presidente provincial del PP, José María Barrios con otros diputados provinciales.

Barrios trasladó dos mensajes: los alcaldes pueden votar en libertad, pero deben acudir a las convocatorias. El dirigente provincial, de forma implícita, desautorizó las instrucciones que había dado Dúo, "que no tiene competencia para dar órdenes a los alcaldes de la zona", explicaron las mismas fuentes.

El Grupo Municipal del PP de Benavente compareció en el Pleno que tenía que abordar la aprobación de la Mancomunidad de Interés General Urbana respaldando su creación, y así se recoge en el acta de la sesión plenaria. Sin embargo, "como gesto de buena voluntad", planteó que el suplente del alcalde Luciano Huerga fuera el propio Dúo. PSOE e IU rechazaron esa condición y el Grupo Municipal del Partido Popular cambio su voto positivo por la abstención.

La reunión del miércoles sirvió también para dejar claro a los alcaldes que debían acudir a la próxima asamblea. Tendrá lugar el día 27 y se volverán a necesitar los mismos requisitos para consumar la constitución de la Mancomunidad de Interés General Urbana: quorum de concejales y presencia de todos los integrantes de la comisión promotora, en la que están representados los alcaldes de Villabrázaro y Matilla de Arzón.

Tras el encuentro del miércoles, el PP difundió un comunicado asegurando que no se habían dado instrucciones desde el Partido Popular y que los alcaldes tenían libertad de voto. Seguidamente cargan contra el alcalde benaventano, Luciano Huerga. La primera afirmación, explicaron las fuentes citadas, "no es incierta" porque "las instrucciones no partieron del partido sino de alguien que no podía darlas".

A lo largo de la jornada de ayer, dirigentes populares hicieron llegar mensajes de tranquilidad sobre la constitución de la MIG Benavente y su alfoz, dando a entender al PSOE que este asunto quedaría resuelto en la próxima asamblea. Una posición similar se habría producido también en Ciudadanos, que el pasado lunes se sumó al plante. La que fuera alcaldesa de Matilla de Arzón y miembro de este partido reveló ese día que había recibido una llamada del partido en Benavente pidiéndole que no fuera porque era lo que iban a hacer todos los alcaldes y concejales del PP de los municipios afectados.

Tampoco la dirección provincial de C's tenía noticia de esta situación, según ha podido saber este periódico, y habría dado instrucciones a sus ediles, para que acudan a la próxima convocatoria.