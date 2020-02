El PP niega haber dado instrucciones para bloquear la constitución de la Mancomunidad de Interés General

El Partido Popular ha negado que diera instrucciones a sus alcaldes y concejales para boicotear la constitución de la Mancomunidad de Interés General "Benavente y su alfoz". Lo ha hecho tres días después que la asamblea de concejales fallida y tras una reunión celebrada en la sede del PP en Benavente a la que asitió el presidente provincial, José María Barrios.

Los populares difundieron un comunicado en el que aseguran que Barrios y el presidente del PP local, Juan Dúo, reiteraron a los primeros ediles que tienen total libertad para integrarse o no en la Mancomunidad de Interés General de la zona.

José María Barrios negó tajantemente que haya existido ningún tipo de boicot en contra de la constitución de la MIG y desmintió "las infundadas y malintencionadas" acusaciones realizadas por Luciano Huerga al respecto.

Los alcaldes del PP pusieron de manifiesto que no acudieron a la Asamblea convocada en unos casos porque no pudieron, y en otros casos por su disconformidad con el protagonismo que se ha arrogado el alcalde de Benavente y la prepotencia de éste, pero que en ningún caso hubo directriz alguna del partido para que no asistieran, siempre según el comunicado popular

También transmitieron que ni la convocatoria de la Asamblea ni la redacción de los estatutos de la MIG han sido consensuadas con los alcaldes y concejales afectados.

Por ello, el presidente provincial les transmitió que tienen libertad absoluta para entrar o no entrar en la citada mancomunidad, en función de los intereses de cada uno de sus pueblos.

En este sentido, recordó que en Zamora sí han constituido la MIG porque les ha interesado y el PP no ha puesto ningún impedimento, por lo que quizá el problema sea principalmente Luciano Huerga y no los alcaldes del PP ni el Partido Popular.

El Partido Popular acusa a Luciano Huerga "de mentir y de buscar un afán de protagonismo desmedido con el único objetivo de hacer oposición al PP desde todos los órganos y movimientos que puede y tiene oportunidad".

A eso se une que el alcalde socialista también lo está intentando con la Mancomunidad abastecimiento de agua de la ETAP de Benavente y los Valles "por el mero hecho de que el proyecto de ampliación a municipios de Tierra de Campos y Tierra del Pan está abanderado por la Diputación y muchos alcaldes que no son de su partido, y todo eso pasando por encima de los intereses de los habitantes de Benavente y su comarca".

El PP pide al alcalde de Benavente "que trabaje en favor de sus vecinos y deje de lado su permanente búsqueda de confrontación con los alcaldes y concejales populares, así como su descarado aprovechamiento de temas tan sensibles como la prestación sanitaria para utilizarlos como arma política contra las Administraciones que son de distinto signo político, mientras permanece sumiso y callado cuando se trata de reivindicar la implicación del Gobierno Socialista de Pedro Sánchez en la financiación del polígono industrial Puerta del Noroeste o en la reparación de la autovía Benavente-León".