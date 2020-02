Benavente pide a Villabrázaro y a Matilla que constituyan la MIG o que acuerden su salida

Benavente pidió ayer oficialmente a los ayuntamientos de Matilla de Arzón y Villabrázaro que acudan el próximo día 27 a la reunión de constitución de la Mancomunidad de Interés General (MIG) de Benavente y su Alfoz para respaldar su creación o que se salgan oficialmente adoptando un acuerdo de pleno en ese sentido.

El alcalde benaventano, Luciano Huerga, ha dirigido sendas cartas a sus homólogos, Venancio Martínez y Dorsey García, después de consultar a los técnicos de la Junta de Castilla y León en la misma asamblea de concejales que resultó fallida el lunes por un "bloqueo" deliberado del Partido Popular y de Ciudadanos.

"Se requiere que el representante de (Villabrázaro y Matilla de Arzón, en cada caso) en la Comisión Promotora acuda a la reunión que se celebrará el día 27 de febrero, o en su caso adopte acuerdo en un pleno extraordinario convocado al efecto antes de esa fecha en el que desista de la voluntad de asociarse a la Mancomunidad de Interés General Urbana del Área Funcional Estable de Benavente. En este caso el acuerdo debe ser remitido al Ayuntamiento de Benavente con anterioridad a la celebración de la reunión", dice la misiva que añade: "Todo ello con el fin de no paralizar y entorpecer los trámites al resto de los municipios que sí tienen voluntad de constituir la Mancomunidad".

El plante del PP y de C's para evitar que se diera el quorum necesario para constituir la Mancomunidad llevó Huerga a pedir públicamente explicaciones al presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco y al secretario provincial del PP, José María Barrios. "¿La Junta legisló para crear estas mancomunidades y ahora ordenan a sus concejales que no acudan para no crearlas?", se preguntó el alcalde tras conocerse en la asamblea fallida que los ediles del PP y de Ciudadanos habían recibido instrucciones de sus partidos para no acudir.

"¿Esto es lo que le interesa al PP y a Ciudadanos el desarrollo de Benavente y su comarca? El presidente del PP y de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, deberá dar una explicación del comportamiento y de la incoherencia de su partido. Y cuanto antes lo haga mejor. Supongo que habrá estado al tanto de esta decisión. Que no se ha tomado sin su consentimiento. Porque si se ha hecho a sus espaldas es más grave, pues significaría que no controla su partido", declaró el procurador en Cortes, José Ignacio Martín Benito, que ayer aprovechó la comparecencia del consejero de Agricultura para reprochar al PP y de C's que solo se interesen por los zamoranos "como conejillos de indias". "No son de fiar. Cómo lo van a ser si ayer mismo han bloqueado la constitución de la Mancomunidad de Interés General de Benavente".