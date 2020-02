Una empresa zamorana dotará a la ciudad de los equipos para el Wifi4EU gratuito

Una empresa zamorana será la encargada del suministro e instalación de la infraestructura necesaria para desarrollar en la ciudad el programa comunitario Wifi4EU. La Concejalía de Administración Interior ha optado por esta firma entre tres empresas de la región que previamente se habían registrado en el listado de empresas autorizadas para el suministro de los equipos necesarios.

Europa subvenciona la infraestructura necesaria para poner en marcha el programa, que tendrá una vida de al menos tres años. El plazo para ponerlo en marcha no puede superar los quince meses, aunque el Ayuntamiento benaventano no dejará pasar ni medio año para que entre en servicio. La solicitud local fue aceptada el pasado mes de diciembre y, si no se producen contratiempos, el programa será una realidad en abril, coincidiendo con la fiesta de La Veguilla. El día de la petición del Toro en la plaza Mayor entrarán en funcionamiento los doce espacios públicos elegidos por el Ayuntamiento.