"Las dificultades se olvidan cuando me pongo a escribir cada día en mi estudio"

Inés Gestoso, de Villaveza de Valverde, es la autora de la saga familiar "Cielos de miel y barro" inspirada en la vida de su abuela materna y que ha sido la elección del Club de Lectura de Vecilla de la Polvorosa para iniciar su actividad. La autora tiene por afición la escritura se siente agradecida con la acogida de los lectores y no esconde las dificultades de publicar un libro.

–¿Desde qué momento supo que quería dedicarse a la escritura?

–Yo creo lo marcó mi circunstancia. Soy natural de Villaveza de Valverde, la menos de cuatro hermandas y cuando tenía ocho años se fue del pueblo la única niña de mi edad que había y mi única amiga. La soledad fue lo que me llevó a cobijarme mucho en los libros y en la escritura. Y por eso empecé a escribir, porque estaba muy sola en el pueblo. Ya se notaba la despoblación entonces.

–¿Cuáles fueron sus primeros relatos?

–Empecé escribiendo La Crónica del Barrio, porque quería ser periodista. Y realmente empecé escribiendo banalidades. Que si el viento había descolgado la ropa a la vecina de tal sitio, que si se le había escapado el perro al vecino, que si se le había muerto un animal a otro. Cosas así. Luego empecé ya con cuentos cortos y cuentos ilustrados. Y fui evolucionando poco a poco. Pero más que nada lo marcó el hecho de sentirme sola en el pueblo.

–Y en la actualidad, tiene ya varias publicaciones.

–Tengo tres libros publicados. Tengo más escritos, pero hay que ir marcando pausas y procuro sacar un libro al año. Porque desde que editas el primero, en realidad, te da tiempo a escribir muchos otros. Yo empecé a escribir formalmente en el 2007 mi primera novela con intención de editarla y pasaron diez años hasta que me la publicaron. El proceso se hizo muy largo y me ha dado tiempo a escribir más libros, pero a la hora de sacarlos al público marco mis tiempos.

–Esos libros son la saga familiar "Cielos de miel y barro"

–Yo empecé con la editorial y me marcó unas exigencias que no era lo que yo quería, precisamente. Una vez que rompí el contrato con la editorial y me he empezado a autoeditar lo he podido hacer un poco más libre. Entonces he podido mantener el título general que abarca toda la saga que es "Cielos de miel y barro" y luego tengo tres partes. Una de ella es "Ley de vida", la segunda es "Los Ecos del Tiempo", y la tercera que en "En tiempos de miseria". Y falta una cuarta, que es "Resignación" que saldrá, me imagino, a finales de este año.

–¿A la hora de escribir, se dirige a algún tipo de público específico?

–En un principio, por estadísticas, el público podría abarcar desde los 17 hasta los 80 años de edad. Me ha leído gente de todas las edades y estoy súper agradecida, en ese sentido. Es lo mejor que me llevo del mundo literario.

–¿Y lo peor?

–Hay tantas triquiñuelas que es desesperanzador, incluso. Pero me han leído chicos de 13 años hasta mujeres de más de noventa años y eso es lo que me emociona realmente. Porque es una historia ambientada en una época muy convulsa en España, de 1920 a 1970 más o menos. Pensaba que la gente mayor que me lea iba a ser la más crítica y lo cierto es que me alientan mucho. Las señoras mayores me dicen que les traslado a su pasado, que han vuelto a vivir momentos de su infancia, y están contentas y agradecidas de que haya escrito la novela.

–La historia está inspirada en la vida de tu abuela materna, ¿no es así?

–Eso es. Está inspirada principalmente en la vida de la abuela materna, y todo comenzó con un dicho que hizo de ella un día por la tarde que vino a visitarnos al pueblo a casa. Dijo que tenía ganas de morirse ya, que su cuerpo tenía ganas de tierra. A raíz de eso empecé a tener mucho interés por su historia y estuve horas y horas embelesada, escuchándola y fue gracias a ella que me animó a escribir el libro. Lo hice con su consentimiento, aunque la pobre mujer no llegó a verlo publicado por cuatro meses, murió con 97 años. Pero sí fue gracias a ella, a su generosidad, el hecho de que compartiera su historia conmigo lo que me inspiró a escribir mi novela. Es una novela que no está basada en hechos reales, es un matiz importante, porque no es la biografía de mi abuela. Está inspirada en ella, pero no es lo que vivió o sufrió ella. Hay mucho de ficción.

–Escribe la historia y llegan las dificultades para publicarla.

–Yo antes de publicarla lo primero que hice fue hacer caso de mi gente cercana, de la gente de mi entorno, la sinceridad de la gente que me conoce. La primera en leer mi novela fue una de mis hermanas y me animó a publicarla. Yo en principio escribía para desahogarme y no tenía mucho interés por publicarla, pero ella me animó. Empecé a presentar propuestas editoriales y me dijeron que sí tres editoriales, que eso es una suerte. Elegí una de ellas pero en ese sentido me llevé mucha decepción. Yo tiendo a creer en la buena fe de la gente, en la profesionalidad y me di cuenta que hay mucha gente que se mueve por intereses. ES un mundo un poco oscuro y me llevé muchos varapalos, porque me he sentido defraudada y como si me hubieran estafado. En el momento que vi la respuesta de la editorial, en que mi libro estaba disponible con tres semanas de espera, y me parecía que me estaba cerrando puertas. Solo me colocaron en la plataforma online, no había distribución en las librerías. A raíz de ello, corté con la editorial y decidí autopublicarme, porque siendo una saga familiar ya comenzada es difícil que otra editorial se interese por ella. Y por mi cuenta ha ido mucho mejor.

–Ahora cuentan con usted para iniciativas como la del Club de Lectura de Vecilla de la Polvorosa. ¿Cómo recibe este tipo de iniciativas?

–Estoy infinitamente agradecida e ilusionada. Primero porque cuentan con una autora local, prácticamente desconocida y han contado conmigo para inaugurar este Club de Lectura. Eso me hace llegar a más público. La primera parte salió a la venta hace dos años y ahora se retoma otra vez. Además de todos los beneficios que comporta leer. Es un hábito muy saludable.

–El pasado año presentó la segunda parte de la saga familiar y ¿cómo ha sido la acogida?

–Estoy contenta con la reacción de la gente y la crítica. Pero en ventas no se nota tanto. A mí me lee mucha gente pero no se vende tanto como se puede esperar. Mucha gente lee libros de las bibliotecas, de prestado ... Entonces los sentimientos son un poco ambivalentes. Estoy muy satisfecha y muy feliz con la opinión de la gente y las críticas. Con eso me tengo que quedar. Pero luego en informe de ventas, no se nota tanto. Esa es la realidad.

–¿Cuál es su lugar preferido para ponerse a escribir?

–De todo esto lo que me llevo es el placer de ponerme a escribir en mi estudio. Me gusta escribir. Hay momentos en que te desanimas pero me quedo con la opinión de la gente. Yo soy una mujer de hábitos. En la hora de la comida es cuando suelo escribir de lunes a viernes, y el fin de semana intento sacar tiempo de donde puedo.

–¿Prefiere e-book o papel?

–Soy muy tradicional al respecto. Cojo un libro y me encanta oler el papel. Entiendo que hay que renovarse pero sigo siendo muy tradicional.

–¿Cómo ve la España cultural contemporánea?

–Se lee muy poco en general. Encima teniendo en cuenta que una mayoría lee de prestado, es un mundo muy complicado para abrirse camino. Lo que hago es establecer prioridades y motivarte con las cosas pequeñitas de día a día. A mí me impulsa la gente, los lectores, tener una pequeña familia literaria que te sigue motivando y te sigue alentando para continuar en esto.