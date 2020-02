Aumentan un 85% los vehículos híbridos y eléctricos en el registro del padrón de Benavente

La Junta de Gobierno Local ha aprobado el padrón municpal de vehículos de 2019. El padrón municipal vinculado al impuesto de circulación de vehículos de tracción mecánica recoge un año más un repunte en el número de matrículas registradas en Benavente. Concretamente se ha registrado un incremento de 283 vehículos, un aumento superior al del pasado año, y sitúa la cifra del número de vehículos en 13.107 a 1 de enero de 2020. Esta cifra supone un incremento del 2,24% respecto a los datos de un año antes.

Cabe destacar que, de acuerdo con las ordenanzas fiscales reguladoras de la tasa por el estacionamiento de vehículos en determinadas vías públicas municipales (ORA), así como en la ordenanza fiscal reguladora del impuesto sobre vehículos de tracción mecánica, hay un total de 6 vehículos eléctricos y 31 vehículos híbridos. Los datos relativos a estos vehículos se registran desde el año 2016 en que había un vehículo, siete más en 2017, doce vehículos más de este tipo en 2018 y el pasado año otros 17 más.

Los beneficios fiscales de esta naturaleza en el Impuesto sobre Vehículos, se establecieron por el Pleno de 29 de octubre de 2015 y la no sujeción a la tasa por el estacionamiento en determinas vías públicas municipales (ORA), se aprobó en el Pleno de 29 de septiembre de 2016. "La no sujeción a la tasa de la ORA, tal y como se establece en la ordenanza fiscal de la tasa por la no sujeción al citado tributo, no discrimina vehículos domiciliados en Benavente o no. De modo que hay tres vehículos híbridos que no se encuentran domiciliados en este municipio, cuyos titulares disfrutan de la indicada no sujeción", señala el estudio realizado.

Además de no estar sujetos a la tasa de la ORA, las ordenanzas fiscales, establecen un 25% de bonificación para vehículos híbridos (motor eléctrico-gasolina ,eléctrico gasoil y eléctrico gas) en el IVTM y un 75% de bonificación para vehículos eléctricos.

El mayor porcentaje de los vehículos empadronados en Benavente son turismos, y analizando los de ejercicios anteriores, se encuentra dentro de la tónica de crecimiento en este municipio, en referencia exclusiva al número de vehículos. Se incluyen también en esta cifra los autobuses, camiones, tractores, remolques y semirremolques arrastrados por vehículos de tracción mecánica y otros vehículos como ciclomotores y motocicletas de distinta cilindrada.

Son datos en los que se engloba una tendencia moderada de ascensos registrados en los últimos siete años. "No hay que obviar, al igual que en el ejercicio anterior, que se viene produciendo una renovación del parque de vehículos domiciliados en Benavente, si bien de forma discreta y mesurada. Todo ello, en concordancia con los indicadores económicos del sector de la automoción en este país", recoge el informe municipal del padrón de vehículos.

En cuanto al importe del padrón cobratorio del Impuesto sobre Vehículos de 2020 asciende a 816.383,72 euros, lo que supone un incremento de 11.599,20 euros, respecto al ejercicio anterior. En este caso, el número de nuevos vehículos corresponde en su mayoría a los tramos de 8 hasta 11,99 caballos fiscales, y de 12 a 15,99 caballos fiscales

"Lo que ha venido sucediendo durante los ejercicios 2018 y 2019 es que el cambio que viene experimentando la industria del automóvil, hace que los vehículos de nueva matriculación, incluso los denominados "kilómetro cero", sean cada vez más los que disponen de modernos motores con mayores dispositivos eléctricos y electrónicos y de motor de combustión más pequeño, amén de los vehículos eficientes", explica el estudio municipal sobre el padrón de vehículos. "Esto supone que los vehículos hayan bajado de tramo fiscal, fundamentalmente turismos, de idéntica o superior potencia real, pero de menor potencia fiscal. Anteriormente se encontraban en el tramo fiscal comprendido entre 8 a 11,99 caballos fiscales y han pasado a menos de 8 caballos fiscales. De igual modo ha sucedido con los de 12 a 15,99 o los de 16 a 19,99 caballos fiscales, con la consiguiente repercusión en la menor tributación en el impuesto".

Por otro lado, respecto a los beneficios fiscales recogidos en la ordenanza fiscal reguladora del tributo se han incrementado notablemente, durante 2019, a efectos de 2020, las exenciones por discapacidad. También se ha producido un incremento discreto de las bonificaciones en el impuesto respecto a titulares de vehícuulos híbridos.

Y con relación a los vehículos históricos o con una antigüedad igual o superior a treinta años, dicha condición que existe en un segmento del parque de vehículos domiciliados en este municipio ha devenido, entre otros aspectos y según recoge el mismo estudio, en que cada vez sean más los administrados que se acojan a la citada bonificación prevista en la ordenanza fiscal municipal.