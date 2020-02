Héroes infantiles

El colegio público Las Eras ha vuelto a mostrar sus sensibilidad con el cáncer infantil y ayer aprovechó la hora del mediodía para celerar un simbólico acto en el que se unieron todos los escolares de este centro para apoyar a los niños que están padeciendo cáncer. La actividad se desarrolló en el patio donde los escolares fueron haciendo una gran cadena humana y dos alumnos del centro se encargaron de leer el manifiesto que la Asociación Pyfano ha divulgado con motivo del Día Internacional del Niño con ´Cáncer, que se celebra hoy.

El lema elegido para esta ocasión es el de "No más barreras" y el manifiesto va desarrollando los pensamientos de un niño que padece esta grave enfermedad. "Un día cualquiera, puedes ponerte enfermo, tan enfermo que tienes que ir al hospital, te tienes que hacer unas pruebas y quizá quedarte ingresado. Y te preguntas: ¿qué me está pasando? ¿por qué estoy aquí? Y aparece el miedo, porque esto sí que parece difícil", leyeron los escolares, ante la atenta mirada de sus compañeros.

"Ahí empiezas a saber qué quiere decir eso de las barreras y todo lo que implican: es no ver a diario a mis hermanos, a mis abuelos, a los amigos. Es no poder ir al colegio, estudiar, ni hacer deporte o jugar. Es no poder hacer todo lo que me gusta".

Este simbólico acto al que se han unido los niños y profesores del colegio de Las Eras ha pretendido sensibilizar a los más pequeños sobre las dificultades que pasan los niños que sufren esta enfermedad y lo importante que es minimizar todas las barreas posibles.

Desde la Federación Española de Padres de Niños con Cáncer, las 21 asociaciones que las componen y todas las personas que están trabajando en ellas se proponen desde hace años que se produzca una modificación del Real Decreto que recoja un grado de discapacidad de al menos el 33 por ciento a todos los menores con cáncer desde el momento del diagnóstico de forma no presencial.