Las cofradías buscan diálogo para poner "solución" a la Junta Pro Semana Santa

Se acerca la celebración de los actos previos de Semana Santa, algo de lo que habitualmente se encarga la junta de cofradías de Benavente, y la situación de esta organización no ha cambiado después de más de un año. Hace ocho años la Cofradía del Silencio decidió dejar de formar parte de esta Junta Pro Semana Santa por no compartir el modo de funcionar de esta agrupación y el pasado año tomó el mismo camino la Cofradía de Jesús Nazareno. En plena difusión de la Semana Santa de la ciudad, que pretendía lograr la Declaración de Fiesta de Interés Turístico Regional, la Junta Pro Semana Santa no ha logrado aglutinar a las cuatro hermandades de la localidad, al menos hasta ahora.

En el último mes desde la Concejalía de Cultura del Ayuntamiento de Benavente se ha hecho una importante labor de mediación entre las hermandades con el fin de lograr que haya puntos de encuentro en los que apoyarse para lograr una mejor imagen de la Semana Santa benaventana. Al menos en esta labor está trabajando ahora la concejala de Cultura, Marian Martínez.

Los encuentros entre el Ayuntamiento y las distintas cofradías ya se han producido y queda ahora dar un paso más para lograr acercar posturas, hacer cambios, si eso es posible, y buscar un modo de poner solución a lo que durante años no se entiende desde gran parte de la sociedad benaventana.

Y en este punto, parece que todas las cofradías están de acuerdo en que "esto no puede seguir así" y en que "hay que buscar soluciones", pero en lo que no coinciden es en cuáles son estas soluciones.

Las cofradías del Silencio y de Jesús Nazareno han presentado un escrito conjunto en el que ponen de manifiesto a la Concejalía de Cultura la situación en la que se encuentra ahora la Junta Pro Semana Santa. Para estas hermandades la actual composición de la Junta Pro Semana Santa no cumple con los estatutos en los que se recoge que la composición de este órgano está integrada por las cuatro hermandades de la ciudad. "Hoy por hoy, creemos que no es representativa de la Semana Santa de Benavente. Hay más cofradías que las que están en esta Junta Pro Semana Santa", señalan las hermandades en su escrito.

Al Ayuntamiento, que es la administración que financia a esta junta de cofradías, a través de un convenio anual, "se le plantean ciertos puntos en los que apoyarnos para llegar a una solución a la situación actual de la Junta Pro Semana Santa", explicó el representante del Silencio, Julio Vega. Quien hizo hincapié en que "el Ayuntamiento ha sido receptivo al diálogo".

Explican estas cofradías que "la Junta Pro Semana Santa es el elemento coordinador, que debe cooperar en el engrandecimiento de toda la Semana Santa y actividades propuestas". Y añaden que para ello son necesarios "criterios de equidad, claridad en objetivos y actuaciones, consenso y transparencia en la gestión".

Piden, además, una representación paritaria. "Que todas las cofradías se sientan representadas" y que la presidencia "sea rotatoria".

Las dos cofradías han ofrecido toda la "colaboración, entendimiento, apoyo para salir de este impás en lo que estamos hasta ahora".

El presidente de las Cofradías de la Santa Vera Cruz y el Santo Entierro, José Antonio Martínez Lucio, asegura que "estamos dispuestos a hablar, no hay ningún antagonismo personal, es más yo soy también cofrade del Silencio, pero hay que saber las razones por las que se han ido de la Junta para poner soluciones", señaló y explicó que "objetivamente juzguemos. Si la razón es el dinero, nosotros por dinero no vamos a discutir. Veríamos injusto que no se vea la carga que lleva en la Semana Santa unas cofradías y otras. Nosotros salimos en ocho procesiones". Recuerda Martínez que la Junta "está cumpliendo la función para la que fue creada. Proyección, difusión, intentar que la Semana Santa esté fuera de Benavente reconocida, vistosa y anunciada. Las cofradías tienen que tener otra función. Tener sus patrimonios dispuestos, dar testimonio de fe. Estar en la calle con una sensación devota o de tradición. Las cofradías han delegado en la Junta la promoción y difusión". E insistió en que "las razones por las que estas cofradías no están en la Junta se desconocen y no son claras".

El presidente de Jesús Nazareno, Francisco Rebordinos, señaló que "estamos dispuestos a hablar pero hay que renovarse. Tiene que haber una participación igualitaria en las decisiones que se tomen en la Junta en materia como actividades propuestas, representatividad y, por qué no, invertir el dinero de otra manera. La mitad del presupuesto se gasta en bandas de música, no se contemplan restauración de imágenes. Y es algo que podía tenerse en cuenta. La voluntad nuestra es la de hablar. y ver qué cosas hay que cambiar".

El presidente de la Junta Pro Semana Santa, Paulino Galván, no ha querido hacer declaraciones sobre este asunto.