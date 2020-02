La recogida de vidrio, causa de queja reiterada de los vecinos en la ciudad

Benavente dispone de 119 contenedores de vidrio y en 2018 recicló 289.000 kilos. Hace unos años Ecovidrio le concedió el contenedor de oro por el celo de la población en el reciclaje y su actitud modélica. Sin embargo, no hay semana en que los contenedores estén atestados y sin vaciar durante días. "Hay quejas como para cortar la autovía", explicaron fuentes municipales. La Concejalía de Medio Ambiente reconoció el problema y la dificultad que tiene de que la frecuentación en la recogida sea constante. El responsable regional de Ecovidrio admitió que "ha habido problemas". "Se ha modificado bajando la frecuencia y se recoge todos los jueves. Cuando hay un problema de llenado se recoge en 24 horas y los avisos al mes no llegar al 1%", explica, aunque el Consistorio indica que no siempre es así.