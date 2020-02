Patronal y sindicatos cierran filas en Benavente: "No habrá actividad económica sin sanidad de calidad"

La Mesa del Diálogo Social, constituida en el anterior mandato municipal, se ha caracterizado siempre por mantener un criterio unánime. Ayer sus integrantes se reunieron con el Movimiento por la Defensa de la Sanidad Pública (MDSP) y su posición común perseveró: "sin sanidad de calidad no hay actividad económica", advirtieron sus integrantes. El mensaje fue claro, sin distinción y sin solución de continuidad. La patronal y los sindicatos, aunque pueda parecer extraño, hablaron con distinta voz con el mismo mensaje: defensa firme y unidad de la sanidad pública de calidad para Benavente y comarca.

Así lo cree José Manuel Ramos, representante de los empresarios benaventanos, que calificó de "capital" y "fundamental" la sanidad como un servicio básico. "No se puede utilizar como frontón el tema presupuestario porque es absurdo", dijo y preguntó en voz alta "¿Y si es deficitario qué?" "A ver si va a haber dinero sin límite para otros dispendios y unas malas gestiones, o para aportar miles de millones de euros a determinado territorios de este país a cambio de un chantaje político, y no va a haber dinero para algo tan básico para los ciudadanos como es la sanidad, la educación o las pensiones", argumentó.

Ramos afirmó que en La Mesa del Diálogo Social "no queremos ser como ese dios aristotélico que es inmóvil y quiere que los demás entes se movilicen si ellos hacer nada". "Nosotros queremos decirlo alto y claro: Benavente tiene que tener una sanidad como le corresponde por importancia territorial y poblacional", agregó.

La nueva secretaria general de Comisiones Obreras, Trinidad Acebes, aseguró que desde la manifestación ciudadana de 2017 se ha constatado un empeoramiento de la sanidad, tanto en atención primaria como especializada, y se mostró de acuerdo con las acciones reivindicativas para mejorar la calidad de la sanidad y que esta cumpla con su función de "equidad" para "corregir las desigualdades" en una provincia marcada "por el envejecimiento, la despoblación y la dispersión geográfica".

El secretario provincial de UGT, Ángel del Carmen, recordó que las mesas del diálogo social se constituyen al margen del color político de cada institución o de cada ayuntamiento, "gobierne quien gobierne", y en este contexto situó la defensa de la sanidad pública frente a las insinuaciones de politización lanzadas por algunos partidos políticos que describió como "peleas de patio de colegio". Por ello pidió "no perder más el tiempo y dejar de marear la perdiz", aunque previno contra la posición de aquellos que "si no gobierno yo, todo está mal".

Del Carmen propuso olvidarse de quien abandera los temas, pero aseguro a quienes no quieran hacerlo "que se está equivocando" porque "no se puede transformar la solución para una ciudad y una comarca en una mera lucha política por el voto". El sindicalista también se refirió al modelo economicista de la Junta en materia sanitaria "aunque luego se les llena la boca con congresos de despoblación y de tele medicina" dijo, antes reconoció que la sanidad es cara. "Somos quienes somos y vivimos donde vivimos, pero lo que no puede ser es que paguen siempre los mismos", proclamó en referencia a los desplazamientos médicos. El ugetista calificó la falta de médicos como un problema administrativo que deben solucionar quienes gobiernan.

El Movimiento en Defensa de la Sanidad Púbica ha convocado a la población a una asamblea que tendrá lugar el próximo día 18 en La Encomienda.