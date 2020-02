"Me he dado cuenta que la costura es mi vida y lamento no haber trabajado en ella"

Begoña Voces es la concursante benaventana del programa de Radio Televisión Española "Maestros de la Costura", que celebra su tercera edición y que anoche emitía el tercer programa. A la espera de ver si Begoña logrará pasar una fase más, la benaventana explica su vinculación con la costura desde pequeña y sus expectativos de futuro.

–¿Quién le enseñó a coser?

–Me enseño a coser mi madre cuando tenía 8 o 9 años.

–¿Recuerda alguna anécdota de su aprendizaje de la costura?

–Mi madre tenía un taller y enseñaba a otras personas a coser. Yo, en vez de ir a jugar, estaba ahí pendiente. Mi madre siempre me decía: 've a jugar'; pero yo quería estar ahí aprendiendo y haciendo vestidos a las muñecas. La mesa me llegaba a la altura de los ojos, pero para mí jugar era la costura.

–¿Qué vinculación tiene con la costura en su día a día?

–Siempre he cosido, pero cuando nació mi hijo pequeño tuve que dejarlo, porque abrí con mi marido un restaurante (actualmente trabajo como cocinera). El restaurante no me dejaba tiempo para nada. Es mi pasión y quiero dedicarme profesionalmente a la costura.

–¿Por qué ha tomado la decisión de participar en Maestros de la Costura?

–Esto ha sido muy gracioso (se ríe). Trabajando en el restaurante estábamos viendo el programa y alguien me dijo: "apúntate" y llegue a casa y le pregunté a mi hijo mayor si sabría apuntarme al programa. Lo buscó por internet y me apuntó. Estaba nerviosa. Jamás pensé que me llamarían.

–¿Cómo valora esta experiencia que acaba de iniciar?

–Positivamente. Para mí, esta experiencia es muy importante. Me estoy descubriendo a mí misma y me estoy dando cuenta que realmente la costura es mi vida y lamento no haber trabajo en la costura durante toda mi vida. Es una experiencia que, a veces, da miedo y produce nervios, pero es una experiencia muy positiva y graciosa, ya que mis compañeros hacen que la experiencia sea más amena gracias a su apoyo. Al ser 12 personas diferentes, la gente puede pensar que es difícil, pero todos tenemos algo en común: la costura, es algo que nos ha unido a todos. Por eso cada vez que se va uno de los compañeros, al resto nos entristece, porque se va un amigo/a, se va uno de la familia.

–¿Qué es lo que más le gusta de la costura?

–Lo que más me gusta de la costura es el resultado final: una prenda terminada, elegante y bien rematada. Ver que el trabajo tiene su fruto, en este caso una prenda hecha con amor.

_¿Cuáles cree que pueden ser sus puntos fuertes?

–Mi punto fuerte es rematar las prendas. Soy muy exigente conmigo misma y me gusta ver que la prenda está acabada, tanto por fuera como por dentro. Que la prenda esté a la perfección.

–¿Cómo ve a sus rivales en el concurso?

–Veo rivales muy fuertes y seguros de sí mismo. Ese punto de seguridad es quizá lo que me falta a mí.

–¿Qué objetivos se marca en Maestros de la Costura?

–Llegar a lo máximo que pueda, aprender de los tres jueces y descubrirme a mí misma como profesional de la costura. Me gustaría que cuando acabe mi participación en el concurso pueda dedicarme a lo que siempre he querido, la costura. Ser la modista que está por detrás del diseñador.

–¿Le resulta difícil enfrentarse a las valoraciones del jurado?

–¡Me asusta muchísimo! Me tiembla hasta el carné de identidad. Tengo miedo a que me digan que mi trabajo no vale o que la costura no es lo mío. La que más respeto me da es María Escoté, ya que es mi favorita, porque creo que es una persona muy exigente.

–¿Quién es su diseñador favorito?

–Estando en "Maestros de la Costura" me he enamorado del trabajo de uno de los jueces: Lorenzo Caprile, porque es el que más se ajusta a lo que me gusta, la alta costura y los vestidos de novia.

–¿Qué le gusta de la moda actual?

–Lo que más me gusta es que ya no hay prendas solo para hombres o para mujeres, sino que hay prendas sin género y eso para la moda es lo más importante.

–¿Le gustaría que su futuro profesional esté ligado a la costura?

–¡Me encantaría! Es lo que siempre he querido, es mi mayor ilusión y seria lo más grande que yo podría recibir de mi paso por el programa.