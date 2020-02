La adopción de animales abandonados se gravará con una tasa municipal de 35 euros

Benavente sigue así la política de numerosas ciudades que, en aplicación de la legislación, recogen animales abandonados, fundamentalmente perros, y luego los entregan en adopción vacunados y debidamente identificados. Zamora ha sido una de las últimas ciudades en regular las adopciones y la Concejalía de Medio Ambiente del Ayuntamiento benaventano prevé hacerlo en las próximas sesiones plenarias.

Un borrador de la que será la ordenanza fiscal recuerda que la sociedad protectora Procan acaba de renovar el convenio de colaboración para gestionar el Centro de Acogida de Animales (CAA) de la ciudad, que cada año recoge un centenar de perros abandonados. Los canes Los perros de los que no se llega a conocer al dueño permanecen temporalmente en el centro hasta que son adoptados o entregados a otras sociedades protectoras con el mismo fin.

Cuando salen del centro están identificados y vacunados. El coste estimado de la identificación de cada animal (pasaporte, microchip y tasa de la Junta), así como de vacunación y desparasitación por un veterinario oscila entre los 30 y los 35 euros. Esta es la tasa que la Concejalía de Medio Ambiente considera aplicable. Se busca "concienciar a los poseedores de animales de compañía y a la sociedad en general de que un animal es un ser vivo que conlleva responsabilidades. Necesita cuidados, higiene, alimentación adecuada, tratamientos preventivos como vacunaciones y desparasitaciones y gastos veterinarios ante una posible enfermedad", señala el borrador de la futura ordenanza fiscal.

Esta tasa se aplicará en adopciones, pero cuando la protectora devuelva un animal perdido a su dueño habrá también un precio público si el perro recogido no está vacunado, identificado, o ambas cosas, independientemente de la sanción que comporte este hecho. Medio Ambiente baraja en caso de devoluciones cobrar una tasa de 22 a 25 euros si los canes no están vacunados, y de hasta 45 euros sí, además, no está identificados.