La juez al dueño de una antigua casa en zona inundable: "No puede hacer lo que estime"

La magistrada del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 1 de Zamora ha desestimado la demanda del propietario de una antigua construcción emplazada en zona inundable en el camino urbanizado entre las piscinas municipales y el puente de piedra contra el Ayuntamiento. Tramitó una declaración responsable para retejar el inmueble, pero la Policía Local de Urbanismos detectó la construcción de una cubierta nueva y el Ayuntamiento decretó la paralización de las obras y la restauración de la legalidad.

En la demanda, el propietario pidió la anulación de las decisiones municipales porque las obras fueron paralizadas indebidamente por la Policía y, después, por el Ayuntamiento, que no tuvo en cuenta las circunstancias del caso que ampararían la sustitución integral de la cubierta que se cayó durante el retejo. Mantiene igualmente que la edificación no está fuera de ordenación, ni se alegó nada sobre la modificación del Plan General en 2017 con suspensión de las licencias; que la zona donde está situada no es inundable, que no requiere autorización de la Confederación Hidrográfica del Duero, y que justo enfrente hay instalaciones públicas.

El Ayuntamiento pidió la desestimación íntegra del recurso. Alegó que las obras que se estaban realizando no eran las autorizadas por la declaración responsable y que, dada la naturaleza rústica de especial protección de la zona (considerada inundable), no es posible autorizar sin más todas las obras a realizar. Del mismo modo el Consistorio ha defendido que estando la edificación fuera de ordenación solo se permiten obras de consolidación y conservación, excediendo la construcción de una cubierta de tal consideración y que no es legalizable ni tampoco cumple con los volúmenes previstos en el Plan General. Por último, sostuvo que en la última modificación del Plan General de Ordenación Urbana iniciada en 2017 se prevé que la zona donde está la parcela se considere como fuera de ordenación, por lo que la obra no sería autorizable ni con la normativa vigente ni con la modificación pendiente de aprobación.

La sentencia rechazada todos los argumentos del propietario de una manera exhaustiva y deja claro que la Policía Local actuó dentro de sus funciones y que la propiedad hizo caso omiso a las comunicaciones de paralización llegando a hacer acopios de ferralla y hormigón para la ejecución de la obra, que había continuado.

La juez concluye que la casa está construida sobre suelo rústico urbano, de protección especial en terrenos inundables (avenida de 50 años), y se encuentra en situación disconforme prevista en el Reglamento de Urbanismo de Castilla y León.

Por todo ello, y aunque la modificación del PGOUB no se le pueda aplicar en cuanto a la consideración de fuera de ordenación expresa puesto que no se suspendió la declaración responsable, sí es aplicable el régimen de disconformidad con el planeamiento del Reglamento de Urbanismo de Castilla y León. La juez indica directamente al propietario que "olvida que el derecho de propiedad sobre este terreno y este edificio no le da plenos poderes a hacer sobre él lo que estime pertinente para evitar la ruina, sino que el ejercicio de los derechos urbanísticos se debe realizar siempre dentro de los límites legales y, en este caso: no hay una licencia como tal que ampare la construcción de una cubierta sino solo de un retejo; que la construcción es disconforme con el planeamiento y que, en los términos en que se quiere realizar la obra no es legalizable". La magistrada impone las costas al recurrente hasta mil euros y considera ajustadas a derecho las resoluciones municipales.