Manganeses prepara ya las bases para el pliego de la nueva residencia

El Ayuntamiento de Manganeses de la Polvorosa está trabajando ya en las bases que regirán el pliego de condiciones para las obras de construcción de una residencia para las personas mayores en la localidad. El proyecto que se lleva fraguando durante más de una década en esta localidad y ha pasado por distintas corporaciones municipales sigue avanzando, según explicó el alcalde de la localidad, Antonio Ferrero. "Tenemos la finca, tenemos la luz, el agua corriente, pero faltan unos flecos de solucionar con relación al tema de saneamiento, pero se solucionarán en breve para poder iniciar estas obras", explicó el alcalde.

Ya en el año 2007 el pleno de este Ayuntamiento acordó la designación de una parcela municipal para la futura construcción de una residencia de ancianos en la localidad. Y fue en 2017 cuando se redactó la modificación puntual las normas subsidiarias de planeamiento municipal para ampliar la superficie del perímetro de suelo urbano con el fin de posibilitar la edificación de la residencia en una parcela de propiedad municipal, que cuenta con todos los servicios urbanísticos.

En el documento de esta modificación se recoge en la motivación de esta modificación que la residencia sería gestionada por el Ayuntamiento, aunque no es ésta la intención del equipo de Gobierno.

Las obras se realizarán en una finca de la calle del Monte y en el presupuesto municipal de este año no se ha consignado "ni un euro para este proyecto', explicó el alcalde. "Al Ayuntamiento no le cuesta ni un euro. Va a ser de promoción privada y explotación privada posterior. El tiempo no lo hemos definido aún", señaló el alcalde.

"Vamos a seguir trabajando en ello y la intención es llevar al próximo pleno la aprobación de las bases", aseguró el alcalde de Manganeses.

Abastecimiento

Otros proyectos de calado para la localidad se refieren a la construcción del nuevo depósito de agua potable. Es también un proyecto que lleva años esperando ver la luz en esta localidad. Ya el pasado año el anterior alcalde socialista, Pedro Mielgo, recuperó esta proyecto de hacía más de una docena de años.

"Es uno de los presupuestos parciales más altos previstos por la Diputación Provincial y cuenta con un presupuesto de 235.000 euros", señaló el alcalde.

La intención del Ayuntamiento es la de superar con esta iniciativa los problemas de presión que sufre parte de la población. "El agua ya viene potabilizada, sería habilitar un depósito nuevo que vendría a completar la infraestructura actual", señaló el alcalde. "Hay que tener en cuenta que en el verano, sobre todo, hay mucho déficit de presión en la zona alta del pueblo. Sería completar el abastecimiento con este depósito".

El Ayuntamiento espera ahora que la licitación se haga pública en las próximas semanas para que se inicien cuanto antes las obras. "En la zona alta de la Cabaña es donde tenemos problemas de presión, sobre todo, en verano, porque también hay más demanda. El depósito es una obra importante en la que el Ayuntamiento ha puesto ya el pasado año el 10%".