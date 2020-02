Las doce zonas wifi gratutitas y financiadas por la UE estarán activas el día de La Veguilla

Los espacios públicos de la ciudad con wifi gratuita comenzarán a estar operativos el 20 de abril, coincidiendo con la Virgen de la Vega y con el acto de petición del Toro Enmaromado. Esa mañana, cuando en la plaza Mayor se produzca la tradicional concentración ante la fachada de la Casa Consistorial, tanto la plaza Mayor como el Corrillo de San Nicolás dispondrán de señal publica gratuita para todos los dispositivos móviles.

En total serán una docena los puntos de acceso que se instalen en Benavente en aplicación del programa europeo Wifi4EU y cada uno de ellos tendrá al menos un radio de acción de 150 metros.

En algunos de los espacios públicos elegidos se ha tenido en cuenta que los puntos de acceso sean contiguos o cercanos con la intención de posibilitar la ampliación del espectro, como es el caso de la plaza Mayor y del Corrillo de San Nicolás. Este mismo criterio se ha aplicado en la plaza de Santa María y en el Gran Teatro Reina Sofía, así como en el Centro Cultural Soledad González y en el ámbito de influencia de los paseos de la Mota (el punto de acceso concreto se ubicará posiblemente en el viejo depósito de agua).

En principio, solo la zona de las piscinas municipales contará con dos puntos de acceso para dar una mayor cobertura y mayor potencia de señal. La Concejalía de Administración Interior ha tenido en cuenta la frecuentación de las instalaciones, principalmente durante el verano.

El edificio administrativo de El Ferial (Centro Cívico) podría también contar con dos puntos de acceso, pero esto dependerá de si finalmente el campo de fútbol de césped artificial Alonso Pimentel puede acoger la infraestructura. La instalación deportiva no posee canalización de fibra óptica y los electricistas municipales tienen aún que determinar si es factible una conexión aérea, según ha explicado el responsable de área, Fernando Marcos. El Alonso Pimentel se ha incluido en esta lista para facilitar a equipos federados y a colegiados arbitrales acceso a Internet para el uso del programa Fénix.

Sí contará con un punto de acceso, por este motivo, el pabellón municipal La Rosaleda. El resto de puntos de acceso en espacios públicos son la plaza del Grano y el Punto de Información Juvenil.

Europa subvenciona la infraestructura necesaria para poner en marcha el programa, que tendrá una vida de al menos tres años. El plazo para ponerlo en marcha no podía superar los quince meses, aunque el Ayuntamiento benaventano no dejará pasar ni medio año para que entre en servicio. La solicitud local fue aceptada el pasado mes de diciembre y, si no se producen contratiempos, el programa será una realidad en abril.

La subvención que concede la Unión Europea a través de la Comisión Europea en bonos y por un importe de aproximadamente 15.000 euros abarca la infraestructura, pero el Ayuntamiento será responsables de financiar la suscripción a Internet y el mantenimiento del equipo con el fin de ofrecer Wifi gratis y de alta calidad para sus ciudadanos y visitantes hasta el año 2023. El cupón concedido por la Unión Europea es un pago a tanto alzado destinado a cubrir solo el equipo y los costos de instalación de los puntos de acceso.