Cs denuncia en Calzadilla de Tera la celebración de un pleno extraordinario

Ciudadanos denuncia la celebración de un pleno extraordinario en Calzadilla de Tera por "no ajustarse a derecho, al no respetar los plazos mínimos de antelación (dos días hábiles), no recoger la urgencia de la celebración en el primer punto del orden del día y, por último, carecer de una causa real que justifique la urgencia".

El concejal de Cs, Ricardo Arroyo, ha reconocido su malestar porque el pasado jueves se aprobó la urgencia del pleno, pero "sin justificar sus causas y fuera de los plazos establecidos; tal y como recoge el artículo 79 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales", señala.

Arroyo también ha lamentado que "viene siendo una práctica habitual que el Pleno se convoque con premura y sin justificación de la urgencia" y ha explicado que, en su opinión, "el motivo es dificultar la labor de los concejales que se encuentran en minoría".

Por otra parte, el edil de la formación naranja ha señalado que el contenido de las actas "no suele ser correcto" y ha enumerado una serie de inexactitudes que no se han rectificado. En concreto, omisiones en las modificaciones del orden del día, la presencia o ausencia de los concejales de la oposición, el sentido del voto de todos los grupos, o la inclusión de los ruegos en las actas. También ha criticado que no se cite a los concejales de forma adecuada, y pide "respeto" para él y el resto de representantes públicos.