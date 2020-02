"En mis fotografías quiero mostrar que aún hay esperanza ante la despoblación"

El fotógrafo Iván García-Martín inaugura hoy en el Centro Cultural Soledad González de Benavente la exposición fotográfica "In-Volución" en la que ha retratado una España vaciada que se enfrenta a perder sus raíces, su pasado y su Historia. La evolución demográfica no existe en estas zonas deshabitadas. El autor lleva más de veinte años dedicado a la fotografía, alternando el fotoperiodismo, fotografía de viaje y urbana, fotografía social y encargos de empresa.

-¿Cuándo surge este proyecto?

-Empecé a partir del 2007 que me di cuenta que había bastante hemorragia demográfica, porque empezaba a ver pueblos abandonados, casas derruidas y que esto era un problema. Empecé a coger información, en principio, sobre pueblos abandonados donde ya no vivía nada y empecé a ir con mi cámara de fotos a estos pueblos. Era difícil conseguir la información, porque aunque había Internet en esos años no había tanta información sobre este tema. Por lo que iba un poco a la aventura.

-¿Cuáles fueron esos primeros pueblos?

-Bueno a falta de información me fiaba de lo que me iba diciendo la gente. Uno de esos primeros pueblos fue Molpeceres, en Valladolid. Pero no estaba abandonado todavía tenía algo de gente. Al principio había mucha desinformación y realizaba los viajes a la aventura. Ahora que está de moda esto ha cambiado. A mí me parecía que era algo que había que hacer. Quería captar la memoria de estos pueblos porque a la larga van a desaparecer, porque el tiempo y la erosión va a hacer que todo desaparezca. Al principio empecé para documentar todo esto. Fue el proyecto de "Mapas cerrados".

-¿Qué otros criterios ha seguido, porque supongo que se habrá ido encontrando con más pueblos de los que en principio esperaba?

-Esto es interminable. La gente iba conociendo mi trabajo y se ponía en contacto conmigo. Ahora hay muchos blog y personas que se encargan de documentar esto, ya no soy yo solo. Menos mal, porque esto cuanto más se sepa mejor. Ahora es más fácil y voy un poco a cosas concretas porque es inabarcable. Hay muchos pueblos deshabitados.

-¿Qué conclusiones saca de su trabajo?

-Yo analizándolo todo creo que es triste, porque no ves un futuro. Es como lo veía al principio. Pero me di cuenta que no es cierto que no haya vida y que no haya gente. En Castilla y León hay gente que vive en los pueblos. Ahora empiezo a captar un poco más la gente que sigue viviendo en los pueblos. Mi trabajo ha ido evolucionando.

-¿Esa evolución se ve en el trabajo que acerca a Benavente?

-Eso es. "In-Evolución" se presenta por primera vez. No se había visto en ningún sitio. Y aquí ya hay más de vida. Quizás el proyecto anterior dejaba una sensación de que todo era desastroso y aquí ya no. Yo no estoy de acuerdo con esa definición de la "España vaciada". La gente se tiene que dar cuenta que hay gente que estamos viviendo en los pueblos.

-Señala que su intención es expresar algo de esperanza. ¿Cómo es posible esto?

-Antes era un poco negativo, pero hay que dar una visión de esperanza. La gente vive y estamos orgullosos de ser de pueblo y la gente está orgullosa de ello. Es necesario reivindicar esto porque también a veces se ha hecho mucho daño con la imagen de la gente de pueblo como gente inculta y paleta, o bruta. Estamos trabajando para que esto no sea así.

-¿Cuántas fotografías completan esta muestra?

-Son veinte fotografías con papel profesional. Casi todas en blanco y negro porque da otra sensibilidad y sensación a la persona que ve la fotografía. Pero también hay fotos en color porque son bonitas.

-Es además una muestra artística. ¿Qué tipo de impresiones se pueden observar en la muestra?

-Hay fotografías plasmadas en madera, lo que se llama imprimación que es un trabajo artesanal en el que paso la tinta manualmente a la madera. Son tres tablillas. También hay otra más grande, en papel. Son técnicas del siglo XVII, antes de que existiese lo que es la emulsión, la película de fotografía y todo esto. Técnicas que se hacían antes. Además, va acompañado de un vídeo de Laura Galván Santos, una compañera de viaje, que demuestra un poco el trabajo realizado. Es un vídeo de 34 minutos y es experimental. Los textos de la exposición son de José María Lebrero.

-¿Qué pueblos se podrán ver en esta muestra?

-En esta ocasión hemos seleccionado pueblos de Zamora como Otero de Sariegos, que está abandonado. Y Saltos de Castro, antiguo poblado que creó Iberdrola. La elección es muy difícil para mí porque he hecho las fotos, la elección ha sido más condicionada por la sala. Es una sala preciosa pero el tamaño es reducido, no podía mostrar muchas más. Las fotografías son, de Castilla y León que es donde vivo. Hay que concienciar de lo que está pasando desde la cultura. Creo que todas las partes tenemos que trabajar en la misma línea.

-La exposición muestra al visitante muchos viajes. ¿Qué sensaciones le quedan tras este trabajo de tantos años?

-Es una sensación de pena en los pueblos abandonados. Donde no viven personas mucha pena, pienso en personas que no pueden celebrar sus fiestas patronales y se pierden los recuerdos. En los pueblos donde viven personas por lo menos pueden celebrar cosas, mantener recuerdos. En estos casos, la mayoría es gente mayor, no hay colegios o están cerrados. Hay pueblos que van a desaparecer, a lo mejor viven dos o tres personas, pero no hay futuro. Estoy trabajando sobre eso. Son las sensaciones con las que estoy trabajando ahora. Quiero ver algo de futuro, de esperanza.

-En los pueblos que ha fotografiado y en los que aún hay gente, ¿qué es lo que transmiten?

-La gente está orgulloso, les gusta ver gente. Siempre tienen ganas de hablar y de contar cosas. Se sienten vivos e importantes. No son conscientes de que cuando ellos no estén ahí eses pueblo va a desaparecer. No les cabe en la cabeza que toda su memoria va a desaparecer.

-La España Vaciada es algo a lo que se hacer referencia habitualmente, pero ¿cree que se pone solución?

-No se ponen soluciones. Cuando yo empecé la administración decía que no había despoblación, que era normal. Luego comenzaron plataformas como "Soria, ya" a demostrar que sí había un problema pero no dio más de sí. Yo he trabajado también temas como las comunicaciones, y he visto cómo han ido desapareciendo y nos hemos ido dejando anclados en un pasado que parece que no avanza. Pero lo que yo quiero hacer hincapié es en que no estamos vacíos. Vivimos y somos personas. El 80% de los pueblos de Castilla y León hay menos de dos mil personas. Pero hay también gente joven, emprendedora y con ideas.

-¿Ha encontrado esa gente en los pueblos que ha visitado?

-Sí. Un ejemplo es el pueblo de Farballes donde hay una pareja que se han ido a vivir a su pueblo, sin agua y sin luz y están rehabilitando su casa derruida. El Monasterio de Rioseco en Burgos lo han empezado a rehabilitar personas de pueblos cercanos sin ningún tipo de ayuda.