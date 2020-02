El PP abandona el pleno en un debate bronco y con constantes alusiones personales

Es habitual un debate plagado de enfrentamientos dialécticos y la práctica del "y tú mas" en las sesiones plenarias del Ayuntamiento de Benavente, pero en esta ocasión las discrepancias entre el Partido Socialista y Partido Popular han quedado más patentes. En la sesión plenaria celebrada ayer, con asuntos algunos de ellos de mero trámite pero que igualmente han dado para el debate enfrentado, el grupo municipal del Partido Popular decidió abandonar el pleno antes de que llegara a su final y lo hizo en el turno del debate de las mociones.

El pleno ya comenzó con menos concejales de los habituales puesto que los representantes de Ciudadanos disculparon su presencia en esta sesión plenaria. Y antes de las mociones también la concejal socialista tuvo que abandonar la sesión por motivos personales.

Durante el debate se fueron aprobando los puntos del orden del día si faltar los reproches de un grupo a otro, con alusiones a temas que se excedían de los propuesto en el punto del orden del día, y en algunos casos con descalificaciones.

El detonante de la decisión tomada por el PP llegó en el debate de la moción presentada por el PP para solicitar el arreglo de la A-66 al Ministerio. Esta moción contaba con una enmienda de adición por parte del PSOE e IU. En este punto y para la justificación de la moción el concejal Salvador lamentó los "enfrentamientos y alusiones personales" pero para hacerlo hizo lo mismo en su discurso. Burón le dijo a Salvador en el turno de debate "tiene usted la piel muy fina" y tras justificar su apoyo a la moción tomó la palabra la concejal socialista Sandra Veleda quien recriminó a Salvador, precisamente, la alusiones personales a otro concejal. El edil del PP interrumpió a la concejal y fue entonces cuando tras llamarle varias veces la atención el presidente del Pleno, pidió a la secretaria que leyese el reglamento en el que se recoge que tras dos llamadas de atención se le puede retirar la palabra. El presidente sí le dio paso para que afrontara el turno pero fue entonces cuando la bancada popular decidió salir de la sala.

El alcalde consideró entonces que esta decisión respondía al interés premeditado de la bancada popular de no debatir temas como la Moción por la Sanidad que se presentó al pleno por el PSOE e IU y que no se ha logrado consensuar. "Demuestran que no les interesan estos temas y me recuerdan a aquellos que entienden la ley desde los derechos y no las obligaciones. Que ustedes se dejen guiar por aquel que les dirige y que no tiene otro interés que el interés personal", lamentó el alcalde. "Se autoexpulsan porque no entienden el uso del diálogo y la democracia. Y sentenció que al Partido Popular no le interesa la Sanidad Pública".

Y es que ante la ausencia de los tres ediles, dos de Ciudadanos y uno más del PSOE, y de los ediles del PP no se pudo siquiera debatir ninguna de las siguientes mociones puesto que no se pudo aprobar su urgencia al no contar con suficientes apoyos, la de nueve concejales. El alcalde ya anunció que se llevarían al próximo pleno.

El PP, por su parte, hizo su valoración de lo ocurrido y la portavoz Beatriz Asensio justificó la postura de su grupo en que "se han sucedido continuas alusiones personales" y achacó a "actitudes soberbias" a la presidencia del pleno. Dijo también que "no se nos permite fiscalizar la labor municipal".

Uno de los momentos tensos del pleno fue en el debate para la aprobación de la ordenanza reguladora de la administración electrónica en el Ayuntamiento de Benavente, que a pesar de contar con el voto favorable de los populares, recibió sus oportunas críticas. El concejal José Manuel Salvador, señaló que "creemos que en este momento temporal y con las carencias que tiene el Ayuntamiento, y en los términos en los que se plantea, no es factible llevarla a cabo" y terminó su intervención asegurando que "Ustedes no gobiernan para la gente, se han hecho ya a los sillones y se han olvidado del pueblo, Por eso, una y otra vez, imponen sus criterios, sus normas, sus leyes sin contar con el pueblo. Todo para el pueblo, pero sin el pueblo".

El concejal del PSOE, Fernando Marcos, hizo hincapié en que la aplicación de esta ordenanza es algo meramente técnico para mejorar la relación entre todos los que acuden al Ayuntamiento "y hay partes de la misma que se están aplicando". Salió al paso de las críticas de la bancada popular y aseguró que "no es una imposición es una aplicación de la Ley de Procedimiento Administrativo Común". Marcos fue más duro en su segunda intervención y le rebatió "que nos hagan reproches de que es una imposición, suena a demagogia. Déjense de tonterías, si están de acuerdo, díganlo, pero no enreden".

Mientras que el portavoz de Izquierda Unida, Manuel Burón, le preguntó a Salvador si "no quieren cumplir la ley" y recordó que la Diputación "han sido taxativos sin tener en cuenta que en muchos pueblos no llega Internet".

Haciendo caso omiso a las peticiones del presidente, Salvador inició sus explicaciones señalando que "no le quito parte de razón pero extiende usted mucho la porquería hacia los demás" y con relación al concejal Fernando Marcos, del PSOE, señaló que "está empeñado en crear problemas, para justificar su sueldo".

Marcos, por su parte, fue respetuoso "con el tono marcado por el presidente" pero acusó de "inquina, lo que tiene usted sobre todo lo que hace este equipo de Gobierno".