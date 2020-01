Las quejas sanitarias por las listas de espera se suceden e IU carga contra el PP

Izquierda Unida ha denunciado dos casos de largas esperas para ser atendido por especialistas en Zamora y ha cargado contra el Partido Popular de Benavente. Los dos casos, de los que IU ha aportado las diferentes citaciones y recitaciones y las quejas formuladas, afectan a una mujer con fuertes dolores en la rodilla que no podrá ser atendida por el traumatólogo hasta el mes de octubre, y a un hombre de 83 años de edad con patología oftalmológica que en seis meses ha sido citado dos veces para, llegado el momento, ver anulada la consulta.

En el primer caso, la paciente, con fuertes dolores en una rodilla, ha interpuesto una queja haciendo notar "su disconformidad con la fecha de la citación" debido "a los fuertes dolores que sufro". Relata en su queja que se ha visto obligada a acudir a un traumatólogo privado "que me realizó, previo pago, una resonancia magnética" que le llevó a diagnosticar una rotura compleja con otras patologías agravantes. "No puedo estar sufriendo tanto tiempo para me den un tratamiento y posible solución a mi problema. Necesito ayuda diaria para mi vida normal. Ruego me den una solución urgente", indica la paciente en su queja al Complejo Asistencial de Zamora.

El caso del hombre con problemas oftalmológicos tiene que ver también con la lista de espera. Durante seis meses ha sido citado dos veces para recibir finalmente una carta que anula la anterior citación y le sitúa de nuevo en lista de espera. En concreto el 17 de junio de 2019 el usuario recibió la citación para el servicio de Oftalmología para el 2 de febrero de este año con un doctor. Posteriormente, el 28 de noviembre de 2019, recibió una nueva citación anulando la anterior. La comunicación adelantaba la fecha de la consulta a este miércoles 28, pero con otro especialista diferente. La pasada semana, con fecha de comunicación de 16 de enero, recibió la última notificación informándole que la consulta del día 28, la última, "queda anulada" y que en breve recibirá una nueva cita.

El coordinador de Izquierda Unida en Benavente y segundo teniente de alcalde en el Ayuntamiento benaventano cree que estos hechos "son casos más del deficiente funcionamiento de la Sanidad en esta provincia". "Después de seis meses en lista de espera y el vaivén de citaciones, fechas y doctores, no es de recibo que un paciente de 83 años no tenga una fecha de citación para la consulta de Oftalmología", agrega.

Burón se refirió a ambos casos para preguntar al Partido Popular de Benavente si estos casos son también "una deficiencia concreta que no debe recaer a todo el sistema sanitario" o un "fallo puntual más a los que hacen referencia". A su juicio, este tipo de declaraciones de responsables del PP benaventano "causan sonrojo, por no decir desconocimiento o seguimiento de la política del avestruz".

Manuel Burón ha criticado abiertamente al PP, que la semana pasada envió una carta al alcalde pidiéndole, junto a Ciudadanos, una reunión para recibir información sanitaria sobre la situación sanitaria local. "Es notable el descaro que esgrimen ahora diciendo que les gustaría conocer de primera mano las intenciones del Ayuntamiento al respecto de las quejas y reivindicaciones sanitarias con el Movimiento en Defensa de la Sanidad Pública de Zamora. Precisamente, cuando desde este movimiento y durante años, se le ha ofrecido al PP la adhesión al mismo con innumerables citas y llamamientos, incluso públicos cuando han asistido a alguna asamblea", recuerda en relación con las ofertas en público de los responsables del MDSP, Jerónimo Cantuche y Carlos Pedrero al presidente del PP, Juan Dúo, "que nunca recibieron respuesta".

"Durante años el PP ha actuado igual de cara a la opinión pública: "garantiza que la defenderá "gobierne quien gobierne" ante las administraciones superiores; con el MDSP "decir que sí, pero no". Pues tiempo han tenido de firmar el acuerdo de adhesión. Además de estar al lado de los benaventanos con un comportamiento de "acechar y esperar" tan distinto al de los partidos que conformamos el equipo de gobierno PSOE-IU que inmediatamente e "in situ" nos posicionamos en el Hospital Comarcal ante la amenaza de la planta en 2017 por ejemplo. Entonces y después de varios días de concentraciones en el Hospital Comarcal, conscientes del empuje ciudadano, alguno de sus miembros se dignó a aparecer por allí", reprocha el concejal.

Burón ha retado al PP y a C's a que "si de verdad se interesan por el problema sanitario que se dirijan a sus jefes de la Junta y de la Consejería de Sanidad, pidan explicaciones y reclamen lo que reclamamos todos los ciudadanos, porque antes que políticos todos somos usuarios del sistema sanitario público".