La CHD convocará una Escuela de Alcaldes para explicar la gestión de las riadas

La Confederación Hidrográfica del Duero (CHD) convocará una Escuela de Alcaldes para explicar la dinámica fluvial en profundidad y las mejores actuaciones sostenibles para hacer frente "a fenómenos extremos que el cambio climático hará que cada vez sean más recurrentes".

Esta Escuela de Alcaldes tendrá carácter pedagógico y preparatorio ante episodios de crecidas como los que se produjeron en la cuenca el pasado mes de diciembre, crecidas que los técnicos de la CHD han calificado de "extraordinarias e históricas".

La Confederación, que ayer participó con responsables de Valladolid, León y Zamora en un encuentro con los alcaldes ribereños del Órbigo, anunció también acciones de emergencia una vez que finalice la evaluación de daños. Estas medidas se concretarán en obras de emergencia para restaurar los cauces y para reparar las infraestructuras hidráulicas dañadas.

La reunión en Santa Cristina pasó por algunos momentos de tensión. Los alcaldes de Villanueva de Azoague y de Santa Colomba de las Monjas cuestionaron la política de desembalses seguida por el organismo en diciembre y la falta de respuesta en sus localidades a peticiones de actuación. Los técnicos de la CHD defendieron la primera. Mientras las puntas de la crecida eran muy importantes, los desembalses fueron mínimos comparativamente, alegaron. También rechazaron que no se hayan respondido a peticiones de actuación en los cauces y negaron haberlas recibido. No obstante, el alcalde de Santa Cristina de la Polvorosa, Salvador Domínguez, recordó a los responsables de la CHD que había solicitado autorización para limpiar cien metros de cauce y no había recibido respuesta. La reunión, que buscaba evaluar la situación tras las inundaciones de diciembre, dejó clara la posición de la Confederación. Si caben las limpiezas autorizadas cuando se trate de maderas muertas que crean obstáculos en los cauces, no para socavar los lechos de los ríos. La banda de protección de 15 a 9 metros se mantendrá para proteger el ecosistema fluvial. La limpieza de puentes obsruidos le corresponde a las administraciones propietarias de las infraestructuras. La prioridad para el organismo de cuenca son las poblaciones; en episodios de crecida lo normal es que las llanuras ribereñas se inunden. Por último, la regulación del Eria no es imposible, aunque si complicada y no prioritaria en cualquier caso.

Junto a estas precisiones, los técnicos de la CHD recordaron que buena parte de los arrastres de madera están asociados mayormente a las plantaciones de chopos y creen que en el caso del río Eria, sin regulación, será necesario estudiar medidas concretas de protección en Morales de Rey. La CHD puso de manifiesto la confusión existente entre los alcaldes a la hora de distinguir las responsabilidades y competencias del organismo de cuenca y la Consejería de Fomento y Medio Ambiente de la Junta.

En un comunicado posterior, la CHD explicó que sus técnicos habían detallado las actuaciones de restauración fluvial acometidas en el tramo superior del Órbigo, con un doble enfoque: "el ambiental y el hidráulico. Un proyecto de Restauración que se llevó a cabo en el marco de la Estrategia Nacional de Restauración de Ríos y que ha sido objeto de reconocimiento internacional, con una serie de intervenciones consistentes en la recuperación de la capacidad de laminación natural del río mediante la eliminación y el retranqueo de motas y obras de defensa".

Según este comunicado, "para la CHD, este tipo de intervenciones sostenibles son perfectamente trasladables a los tramos inferiores del Órbigo y a otros grandes ríos de la cuenca, y así se lo ha trasladado hoy a los alcaldes asistentes a esta reunión".