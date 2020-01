Benavente presenta sus 34 programas sociales a la Junta y solicita financiación

Benavente gastará en 2020 algo más de 524.000 euros en programas sociales dirigidos a las familias, a mayores y discapacitados, en acciones de igualdad, y con colectivos de etnia gitana. A estas cantidades hay que sumar programas específicos en inmigración y, fundamentalmente, en educación.

Al no contar con 20.000 habitantes, aunque esto no haya sido un problema para la Junta tanto a la hora de reconocer la singularidad de Benavente nombrándola área funcional estable y urbana, ni tampoco un impedimento para que la Consejería de Fomento y la de Familia hayan alcanzado un acuerdo con el Ayuntamiento para que este gestione el parque público de alquiler de viviendas de propiedad regional en lugar del CEAS, lo cierto es que la ciudad no tiene competencias en la materia.

Este hecho es del que se ha valido la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades para rechazar que Benavente formara parte del Acuerdo Marco por el que la Junta aporta financiación en materia social a los ayuntamientos con esa o más población. La reclamación benaventana, tras un primer encuentro entre el alcalde, Luciano Huerga, y la consejera, la zamorana Isabel Blanco, tampoco sirvió para que se reconociese un estatus jurídico especial a la ciudad en este campo con algún tipo de ayuda nominativa que permitiera compensar los esfuerzos municipales en materia social. Sin embargo, aquel encuentro sirvió para abrir conversaciones en un segundo nivel.

El gasto social del Ayuntamiento de Benavente representa algo más de tres puntos del presupuesto del presente ejercicio. "Las necesidades de la gente ni saben ni entienden de competencias propias o impropias. Es un artificio administrativo. Si esta ayuda no la prestamos nosotros nadie lo hará", le trasladó esta semana pasada el concejal de Bienestar Social, Antonio Vega, al gerente de Servicios Sociales de la Junta de Castilla y León, Carlos Raúl de Pablos Pérez.

La reunión de trabajo se prolongó por espacio de más de dos horas y fue "amable y cordial". "Al menos puedo decir que me han escuchado", explicó Vega. El concejal solo arrancó del gerente un compromiso de estudio del dossier de siete páginas que detalla todos los programas sociales que ha puesto en marcha Benavente desde 2015, sus objetivos, beneficiarios y costes.

Vega defendió ante el gerente "cinco razones" por los que Benavente está demandando formar parte del Acuerdo Marco, como los ayuntamientos de 20.000 o más habitantes, o recibir un tratamiento específico en su defecto, y no dejó de recordar que la ciudad posee en realidad una población superior, además de prestar este tipo de servicios a residentes en la comarca.

Así, recordó que Benavente como Área Funcional Estable mantiene un convenio con la Consejería de Fomento en materia de alquiler del parque de viviendas pública "donde asumimos las funciones que venía desarrollando el CEAS; cuenta con un protocolo en materia de violencia de género con un punto de información municipal abierto la comarca: dispone de un Centro Municipal de Atención al Inmigrante al nivel de ciudades como León, Valladolid y Aranda de Duero.

"Por otra parte, si evaluamos las actuaciones que se desarrollan en materia social honestamente, creo que no estamos lejos de lo que hacen poblaciones de más de 20.000 habitantes y es por ello por lo que solicitamos un estatus jurídico análogo al de estas poblaciones. Y si no es posible la inclusión en el Plan Marco puesto que está aprobado y el dinero repartido que se busque una fórmula jurídica justa que propicie un sistema de cofinanciación por la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades en materia de acción social", agregó.

El gerente informó al concejal de que la Junta aporta el 63% de la ayuda que la Diputación a pobreza hídrica y energética, y próximamente se apoyará también desde la Junta el servicio de catering a personas en situación de soledad. Vega, ha explicado, prevé contactar en 10 días con la Junta para ver el resultado del estudio de la información aportada, y también con el diputado provincial de Servicios Sociales, Juan Dúo, con el fin de que Benavente también se pueda beneficiar "de esas ayudas que mayormente aporta la Junta".