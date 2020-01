La reducción de guardias médicas moviliza al Ayuntamiento y al Movimiento por la Sanidad

La supresión de un módulo de guardia durante fines de semana y festivos en el Punto de Atención Continuada (PAC) del Centro de Salud Benavente Sur, y la dependencia de otro módulo de refuerzo lectivo de la colaboración de médicos exentos de guardia, se convirtió ayer en la espoleta que podría de reactivar las protestas sanitarias en la calle.

La Gerencia de Salud de Zamora mantiene de momento tres médicos de guardia los días de diario en el Benavente Sur, pero ya ha suprimido un módulo de guardia de refuerzo los sábados, domingos y festivos, aunque ocasionalmente podría haber cuatro médicos gracias a la colaboración voluntaria de algunos profesionales.

El alcalde de Benavente, Luciano Huerga, y el Movimiento por la Defensa de la Sanidad Pública calificaron ayer este recorte de inaceptable y confirmaron que se reunirán la próxima semana para abordar la situación, para dirigir una queja al Procurador del Común por el nuevo tijeretazo a la dotación de profesionales en atención primaria que afecta a las dos zonas básicas de salud, y para valorar la convocatoria de actos reivindicativos y contrarios a la reducción del número de profesionales en las guardias.

El alcalde expresó ayer su "decepción" con la consejera de Sanidad por su "engaño manifiesto" en relación con la situación del servicio de urgencias del PAC del Benavente Sur. En la reunión mantenida entre Huerga y la consejera de Sanidad, Verónica Casado, el pasado 19 de diciembre, esta rechazó tajantemente que se fueran a suprimir módulos de guardia. Casado, según el alcalde, reaccionó de esta forma cuando le planteó la inquietud que existía entre los profesionales del Centro de Salud ante una posible supresión de módulos de guardia durante los días lectivos y festivos.

La negativa de Casado quedó desmentida antes de acabar este año cuando dos responsables de la Gerencia de Salud de Zamora plantearon a los médicos la reducción de dos módulos de guardia que, de momento, solo se queda en uno.

"La consejera ha mentido, no ha rectificado y tampoco ha informado de este cambio", explicó Huerga que se preguntó públicamente si todas las posiciones y promesas positivas pronunciadas por Casado en esa reunión "van a seguir el mismo camino".

El alcalde explicó que de nuevo la Consejería ha desoído al Consejo de Salud, que recientemente volvió a reclamar más recursos profesionales y humanos, y lamentó que la Gerencia ya estuviera gestando una reducción de las guardias en el Benavente Sur hace semanas "con lo que esto implica de merma en la calidad de la atención a los benaventanos y de sobrecarga para los médicos".

El Movimiento por la Defensa de la Sanidad Pública fue más tajante con relación a la consejera. "Nuestro margen de confianza se agotó hace meses", explico Jerónimo Cantuche, para quien la falta de médicos que constantemente alega la Consejería tanto en la atención primaria como especializada para justificar en este caso la reducción del número de guardias "no es otra cosa que una coartada para no solucionar los problemas". A esta situación suma la "desfachatez" de ni siquiera "retribuir o compensar" a los médicos que van a asumir esa carencia.

Cantuche considera inaceptable que se suprima un módulo y ha pedido que se solucione. "No pueden comportarse como Don Tancredo, sin hacer nada, viendo como todo se deteriora cada vez más y sin aportar ni una sola solución. Hay 18 plazas sin cubrir en toda la provincia sin contar bajas, vacaciones y moscosos, lo que afectaría en realidad a 50 efectivos. En apenas unos años habrá muchas jubilaciones. Vamos hacia el abismo y no se toman medidas con la excusa de que no hay médicos, que vale para todo. Esto es la política al revés", argumentó.