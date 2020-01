"La Directiva Marco del Agua no se cumple por inacción de los pueblos"

Salustiano Torre es miembro de Ríos de Vida, natural de Villabrázaro y en la actualidad desempeña la coordinación de fondos europeos dentro del campo de investigación, en el Jardín Botánico de Madrid, del CSIC.

¿La Comisión Europea ha suspendido a España en la aplicación de la Directiva Marco del Agua. ¿Queda mucho por hacer para lograr los objetivos de esta directiva?

Sí. Desde el propio ministerio se están cumpliendo. Lo que es una parte problemática, no porque no se quiera sino porque no se tiene dinero. Hay más de tres mil y pico municipios que engloban España. Desde el ministerio muchas estrategias y están poniendo toda la carne en el asador para que no venga esa sanción por la falta de calidad de aguas.

¿Qué papel juegan entonces los ayuntamientos en esta aplicación de la Directiva Marco?

Hoy en día es muy sencillo contaminar porque dentro de los ayuntamientos no hay una política municipal de fijación y pago de tasas por vertidos. Y si la hay, quién la aplica. Desde el punto de vista ministerial se hace el plan, se ha ce la estrategia y al final no reporta en lugares locales de aplicación. Es duro pero hay muchos productores que siguen utilizando toneladas y toneladas de nitrógeno o arsénico que va directamente al cauce fluvial o a los cauces subterráneos que, la paradoja, es que los habitantes de esos pueblos dicen que es la mejor agua que están bebiendo.

¿En sus conferencias ya ha advertido de las repercusiones penales en las que podrían incurrir a título individual los alcaldes y los municipios incumplidores.

En calidad del agua hay dos tipos de competencias municipales. Tienes que dar agua de calidad a los vecinos, agua potable, y tienes que depurar agua residual que los vecinos están generando. Son competencias muy claras. Cualquier municipio debe aplicarlas. Hay ocasiones en las que no se actúa si no hay una denuncia externa. Si existe denuncia y se actúa en consecuencia existe delito medioambiental. Y en esto también son responsables los ayuntamientos que no aplican tasas de depuración. No actuar implica una serie de penalidades ante posibles denuncias.