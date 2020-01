El Gobierno tiende la mano a Benavente en forma de líneas de ayuda de emergencia tras los daños sufridos por las inundaciones

El Gobierno tiende la mano a la comarca de Benavente para desglosar las líneas de ayuda económica existentes tras los daños sufridos por las inundaciones a consecuencia de los desbordamientos de los ríos Esla, Órbigo, Cea y Eria a finales del pasado año. Así lo ha comprometido esta mañana la delegada del Gobierno, Mercedes Martín, que se ha reunido esta mañana en Santa Cristina de la Polvorosa con alcaldes de la comarca zamorana de Benavente con municipios afectados. Además, los técnicos de Protección Civil de la Subdelegación del Gobierno ayudarán a valorar los daños ocasionados y su encaje en las distintas líneas de ayudas estatales de las que se dispone.

Las ayudas de emergencia están enfocadas a paliar daños materiales en viviendas y enseres o incluso daños personales a unidades familiares. También para sufragar los gastos realizados por las corporaciones locales derivados de actuaciones inaplazables en situación de emergencia cuando su objeto ha sido el funcionamiento de los servicios públicos esenciales e imprescindibles para garantizar la vida y la seguridad de las personas. Igualmente contempla ayudas a establecimientos industriales, mercantiles y de servicios con menos de 50 trabajadores por daños de cualquier naturaleza en las edificaciones, instalaciones o bienes de equipamientos afectos a la actividad empresarial. También pueden beneficiarse las personas físicas o jurídicas que hayan efectuado prestación personal o de bienes requeridas por la autoridad competente.

Para solicitar estas ayudas hay un plazo de un mes contado a partir del momento en el que se produce el siniestro, si bien podrían retomarse las subvenciones recogidas en esta norma en aquellos municipios que sean declarados zona afectada gravemente por una emergencia de protección civil.

Por lo que respecta al Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, la mayor parte de la compensación de los daños por las pérdidas sufridas en las producciones agrícolas y ganaderas procederá de las indemnizaciones de los seguros agrarios, pero el Decreto-ley contempla conceder ayudas a aquellas explotaciones agrícolas y ganaderas que no tengan contratada la póliza del seguro cuando hayan sufrido pérdidas superiores al 30% de su producción, siempre y cuando se hubiera contratado el seguro para la campaña anterior y en esta campaña no se hubiera contratado aún, porque todavía les quedaba plazo para formalizar la póliza, o porque no se había abierto el período de suscripción.

Por su parte, el Ministerio de Hacienda concretaría las exenciones en la cuota del Impuesto sobre Bienes Inmuebles y las reducciones en la cuota del Impuesto sobre Actividades Económicas. Como es habitual, estarán exentas del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas las ayudas por daños personales.

Mercedes Martín se ha comprometido a trasladar a la Confederación Hidrográfica del Duero las inquietudes de los alcaldes y alcaldesas, pero ha indicado que "es muy difícil evitar estos desbordamientos cuando llegan temporales que hacen que llueva en un día lo que normalmente se recoge en tres meses.