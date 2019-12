Las entidades menores crean una Federación Zamorana "para defender" sus derechos

Las trece entidades de ámbito territorial inferior al municipio de la provincia constituirán el próximo día 18 de enero la Federación Zamorana de Entidades Locales Menores. Este acto fundacional tendrá lugar, si no se producen aplazamientos o contratiempos, en la localidad de Castropepe en un acto oficial en el que estarán también presentes las federaciones de ELM de toda la región.

La iniciativa ha partido del alcalde de Vecilla de la Polvorosa, César Mayo, con asesoramiento de la Federación de Entidades Locales Menores de León. Hace aproximadamente un mes que, después de que Mayo contactara con la mayoría de las entidades zamoranas, se decidiera la constitución en una reunión celebrada también en Castropepe.

A este encuentro fueron convocadas todas las entidades salvo Paladinos del Valle y Villanueva del Valrojo, con cuyos responsables no pudo contactar Mayo al no tener el teléfono del primero y no lograr hablar con la alcaldesa del segundo. Algunas otras localidades cuyos regidores no pudieron acudir físicamente, sí se mostraron de acuerdo en constituir la federación que, como paso inicial, requiere un acuerdo expreso de cada Pleno.

La cita sirvió también para determinar que sea Castropepe la sede de la Federación Zamorana de Entidades Locales Menores. Los asistentes propusieron a César Mayo como presidente y al alcalde de Castropepe como vicepresidente. No se nombró tesorero, pero sí dos vocalías, que ostentarán Sitrama de Tera y Santa Colomba de las Carabias.

El propósito de la constitución de esta federación, al igual que las que ya existen en prácticamente todas las provincias de la región, no es otro que defender los derechos de las entidades locales menores. También "convertirnos en interlocutores directos con las administraciones superiores" para que estas "visibilicen" de forma específica a las juntas vecinales y conozcan sus problemáticas, y también para solicitar ayudas directas. "Los municipios mayores a veces no respetan a las entidades menores y lo que pretendemos es que las administraciones que están por encima no es escuchen y nos traten mejor", aduce el alcalde de Vecilla.

Las 13 entidades de ámbito territorial inferior al municipio en Zamora y sus ayuntamientos mayores son Aguilar de Tera (Micereces de Tera); Castropepe (Villanueva de Azoague); Fresnadillo de Sayago (Bermillo de Sayago); Litos (Ferreras de Abajo); Mózar (Villanázar); Paladinos del Valle (La Torre del Valle); Santa Colomba de las Carabias (San Cristóbal de Entreviñas); Santa Marta de Tera (Camarzana de Tera); Sitrama de Tera (Santibáñez de Tera); Tudera (Fariza); Vecilla de la Polvorosa (Morales de Rey); Vecilla de Transmonte (Villanázar); y Villanueva de Valrojo (Ferreras de Arriba).