El desbordamiento del Eria alcanza el casco urbano de Morales, Villaferrueña y Vecilla

Varios pueblos de la comarca de Los Valles mantienen la alerta desde hace días por las previsiones de la crecida de los ríos ocasionada por las incesantes lluvias y que en la zona bañada por el Órbigo y su afluente el Eria ha ocasionado corte de carreteras, y la llegada del agua a las puertas de varias casas, sin necesidad, eso sí, de evacuación en ninguno de los casos. Desde la madrugada del viernes en Morales de Rey el agua del Eria alcanzó el casco urbano obligando a cortar el acceso a varias calles completamente anegadas. "Aquí ya estamos acostumbrados", "esto no es nada, yo estoy tranquila", "hemos visto muchas peores", "mejor no saldremos de casa y si vienen mal dadas, habrá que subir a la segunda planta, pero no creo que lleguemos a tanto", "nos pondremos las botas de agua, llevamos toda la vida así", decían los vecinos.

Los vecinos de Morales explicaban que las zonas anegadas del casco urbano son zonas puntuales del pueblo que están a nivel del río y el agua retrocede. "Pero bueno trae apañadas, porquería, y eso es que sube a marchas forzadas", señalaba otra vecina.

Desde la dos de la tarde y durante toda la jornada mantuvo el aviso rojo por parte de Confederación Hidrográfica. El Ayuntamiento emitió un aviso de emergencias en el que decía a los vecinos que "nos encontramos en alerta por la situación de crecida del río Eria. Se ruega no salir del espacio del pueblo si no es urgente. Tenemos cobertura de Protección Civil y además ante cualquier problema comunicar con el Ayuntamiento". La alcaldesa explicó que "es importante mantener la precaución, pero no parece que vaya a ser necesaria la evacuación de ningún vecino. Se ha producido la evacuación de un conductor que probablemente se despistó o desconocía la situación de las carreteras a Morales, por parte de los bombero".

La Guardia Civil cortó el acceso al pueblo que no quedó incomunicado, puesto que mantenía la salida por Quiruelas de Vidriales.

También los voluntarios de Protección Civil han estado vigilantes durante toda la jornada de la evolución de los ríos en distintos puntos de la comarca, controlando la situación de las carreteras y asegurándose de que no ha habido riesgo para ningún ciudadano.

En Villaferrueña los vecinos se mantuvieron ayer expectantes ante la gran crecida del Eria. "Nos está bañando el campo y el paseo de al lado del río y nos está haciendo unos destrozos considerables", señaló el alcalde. El agua alcanzó alguna vivienda, aunque no hubo que evacuar gente, y el molino tuvo que poner unos rasillones para evitar que entrara el agua. "Esto no es solo cosa de Villaferrueña, es algo comarcal. Del Eria solo se habla ahora y esto está haciendo mucho daño. Baña campos en Coomonte, en Fresno, en Vecilla, Morales, Santa María, Arrabalde o Alcubilla.

Por su parte la alcaldesa de Santa María de la Vega explicó que se mantenían en alerta, ya que estuvieron en aviso rojo, pero "lo que mejor hemos hecho es el nuevo colector que la gente del barrio de abajo ve que no llega el agua al casco urbano y además CHD ha limpiado hace cuatro años y eso se nota".

En Vecilla de la Polvorosa también sufrieron la llegada del río Eria a las puertas del consultorio médico y el parque.

Manganeses de la Polvorosa y Santa Cristina también han mantenido el nivel rojo de aviso desde las dos de la tarde, por la crecida del Órbigo. Los alcaldes de estas localidades, que han dirigido un escrito recientemente a CHD, para pedir la limpieza del cauce para evitar problemas ante posibles crecidas del río, hacen hincapié en que la falta de limpieza tiene "mucho que ver en estas crecidas", explicó el primer edil de Manganeses, donde el agua ayer ya anegaba por completo el campo de fútbol. "El río es una máquina de arrastrar agua y si se limpiara un poco cada dos o tres años no pasaría esto. Estamos hablando de que probablemente el río tenga la mitad de la capacidad de caudal que tenía hace 30 años, y se crean islas que hacen que el río coja otra trayectoria. Es muy peligroso". El alcalde de Santa Cristina ha incidido en la necesidad de la limpieza del río. "Estamos acostumbrados a crecidas como esta, que el agua nos inunda el campo de fútbol y no pasa de ahí. Pero cuando el río está sucio no sabemos lo que puede hacer, si retiene agua y nos hace un tapón y nos lleva el río por otro lado".

En Benavente, se tenía previsto anoche la apertura de compuertas para desembalsar agua. La Concejalía de Seguridad Ciudadana y Policía Local han mantenido la vigilancia de la zona del Prado de las Pavas y de las huertas y alertaron a los ciudadanos de la inundación de la zona con el fin de que se evitara transitar por la zona.

Benavente alerta de la inundación del Prado de las Pavas y las huertas en las próximas horas