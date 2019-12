El equipo de Gobierno aprueba en pleno los presupuestos "sociales" e "inversores"

El pleno municipal sacó adelante los presupuestos municipales para 2020 de Benavente, con un montante total de 16,3 millones de euros y el capítulo de inversiones de 1,6 millones. La aprobación del pleno se produjo, como era de esperar, gracias a la mayoría suficiente del equipo de Gobierno, de PSOE e IU que defendieron lo que consideran unos presupuestos "realistas" a pesar de las críticas de la oposición.

La concejala de Hacienda, Patricia Martín, fue contundente en sus intervenciones para responder a las críticas de la oposición y se dirigió a la popular Beatriz Asensio para decirle "yo he venido a contar los presupuestos. Contar es uno, dos tres y contar cuentos es érase una vez, que es lo que ha venido a contar usted, señora Asensio". Y habló de cifras, las que se refieren al ahorro presupuestario generado, que se ha aumentado considerablemente respecto del ejercicio anterior y sirve para la financiación de inversiones a través de los fondos propios. Pero también de otras, las relativas al apartado de gastos de personal, criticados por PP y Ciudadanos.

"¿Pero el PP quiere que no pague a los trabajadores?", se preguntó. "No me da vergüenza decirlo son 6.424.260,70 euros. El presupuesto es un instrumento muy importante y se demuestran las políticas de los equipos de Gobierno. Le voy a decir que en 2011 presupuestaron 5,3 millones de euros y la liquidación fue de 966.298,54 euros los gastos de personal y así siempre. Por fin, los gastos de personal están presupuestados acorde a la realidad de este Ayuntamiento. El montante tiene que ser elevado porque casi todo lo hacen los trabajadores municipales" y recriminó a Asensio que no se refiriera a otros gastos, como los financieros.

El concejal de IU, también en el equipo de Gobierno, señaló que "este presupuesto es el más realista, razonable, realizable, prudente y acorde posible a nuestro programa de gobierno, sociales e inversores. El quinto presupuesto del equipo de gobierno fiel a los programas electorales, y además, una parte de la inversión municipal se aplicará en el programa de presupuestos participativos recogiendo la iniciativa vecinal por tercer año" y añadió que " cumplen el techo de gasto, la Estabilidad Presupuestaria, la Sostenibilidad Financiera y la Regla del Gasto. Y unos presupuestos que consiguen reducir la presión fiscal, la deuda municipal y aumentar el gasto social".

No interpreta del mismo modo estas cuentas el PP, que decidió abstenerse. La portavoz, Beatriz Asensio señaló que "ustedes que siempre sacan a relucir el pasado, se olvidan del futuro, del horizonte al que nos tenemos que enfrentar. No es como comienzan el año, sino como se acaba y no olvidemos que ya se ha aprobado un PEF por haber gastado 500.000? más de lo ingresado. Eliminen además los gastos superfluos, y céntrense en lo importante", señaló. Hizo hincapié, además, en que "califican el presupuesto de histórico y espectacular, sin embargo, hay que tener en cuenta que en los créditos iniciales se han incluido las subvenciones a percibir: un total de casi 800.000? euros" y añadió que "en materia de ahorro para financiar inversiones, algo en lo que la intervención municipal viene incidiendo insistentemente en sus informes, necesidad de generar ahorro para llevar a cabo las mismas, sin acudir tanto como se viene haciendo a operaciones de crédito". Y recordó que a falta del pago de facturas de la Mancomunidad de la ETAP "el ahorro no es tanto como lo que se presume".

Por su parte, Ciudadanos decidió votar en contra porque "entendemos que no se ajustan a la realidad que se nos avecina y a la realidad de lo que necesitan los ciudadanos de Benavente. Por la falta de participación en su elaboración por parte de otros grupos políticos, o de los propios ciudadanos y por su poca eficacia para paliar los problemas reales y cubrir las necesidades de todos los ciudadanos. No todo vale para conseguir un puñado de votos de los ciudadanos".