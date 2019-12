La Junta estudia que el Hospital atienda a pacientes de Sanabria y del sur de León

El Hospital de Benavente podría convertirse en el centro hospitalario de referencia para las comarcas del norte de la provincia (Carballeda y Sanabria) y también del sur de León. La consejera de Sanidad, Verónica Casado, explicó ayer al alcalde de Benavente que los técnicos de la Consejería están estudiando la reformulación del modelo hospitalario en la zona, pero considera factible que Benavente pueda atender a los pacientes de un territorio más amplio que abarcaría no solo los valles benaventanos, sino los territorios colindantes.

La consejera informó también a Luciano Huerga de que la implantación de un hospital de día es factible y también está siendo estudiada por la Consejería.

Un hospital de día permite prestar a los pacientes tratamientos terapéuticos sin desplazarse. Los pacientes pueden ser internados durante horas para recibir los tratamientos especializados que requieren seguimiento o el uso aparatos médicos que deben ser manipulados dentro de instalaciones médicas. Los hospitales de día pueden atender desde trastornos infantiles a tratamientos oncológicos.

Las dos posibilidades, la de ampliación del ámbito de atención del hospital por razones de eficacia y cercanía, y el hospital de día, son viejas reivindicaciones del Movimiento por la Defensa de la Sanidad Pública. Verónica Casado supeditó su realización al estudio de reformulación, pero el alcalde de Benavente saludó la posición de la consejera a la qué elogió "por su cortesía, afabilidad y por su sinceridad".

Huerga solicitó una reunión con la consejera en otoño. Casado delegó el encuentro en sus directores generales. Recientemente contactó con Huerga para concertar una reunión que se produjo ayer y en la que, según el alcalde, predominó un ambiente "cordial, muy alejado de otras etapas o del estilo de otros políticos de la Junta".

La consejera informó también al alcalde de que el Centro de Hemodiálisis, a pesar de que sea un servicio externo que la Junta de Castilla y León saca a licitación, será ubicado también en el Hospital de Benavente y por lo tanto en dependencias regionales, aunque sea una empresa la que gestione el servicio. De esta forma se evitarían problemas de índole urbanística y legal como los que se han sucedido en la última concesión. Del mismo modo, y aunque la consejera no hizo referencia expresa, la base del Servicio de Emergencias 112 también podría instalarse definitivamente en el Hospital. El director general de Asistencia Sanitaria ya informó a Huerga de esta posibilidad en la reunión mantenida en el otoño.

Casado, que en una reciente intervención en las Cortes consideró suficientes las tres ambulancias del Servicio de Emergencias del 112 en la ciudad, se mostró dispuesta a que se estudie de forma más pormenorizada la petición. Huerga hizo notar a la consejera que no hay día de la semana que no se requiera una ambulancia para atender una urgencia, "lo que avalan los informes policiales' y las tres estén ocupadas; defendió la idoneidad debido al nudo de comunicaciones y al riesgo de que ante una emergencias sean necesarios recursos con los que ahora no se cuentan; y se mostró dispuesto a que la dotación de una nueva ambulancia de Soporte Vital Básico estuviera al menos operativa hasta las ocho de la tarde en días lectivos y durante la etapa veraniega por el aumento de población.

El alcalde recordó a Casado que el Centro de Especialidades ser abrió con una cartera de servicios que hoy está notablemente mermada y pidió la reanudación de la consulta de urología. "Siempre que hay un problema de especialistas en Zamora la cuerda siempre se rompe por Benavente", argumentó Huerga. La consejera respondió que "va a ser muy difícil" restablecer esa consulta, pero se comprometió a mantener un contacto directo con Huerga y a visitar las infraestructuras sanitarias benaventanas cuando su agenda se lo permita.