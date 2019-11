Arte en las manos

El artista benaventano José Ángel Llamas muestra hasta el día 2 una representación de su obra, en un exposición en el Casino Benavente en la que pueden contemplarse piezas de lo más diverso con las que da a conocer las diferentes disciplinas artísticas que lleva a cabo. En esta ocasión ha querido dar una mayor relevancia a su faceta artista con la talla y el torno. "Esto es, sin duda, lo que más me gusta", explicó el artista.

Llaman la atención algunas de sus tallas relacionadas con la imaginería y figuras de carácter religioso. "Lo cierto es que estas piezas están hechas en su gran parte en el año 95", puntualiza el artista.

Se puede observar la figura de una Virgen de la Veguilla realizada prácticamente a tamaño real y con los detalles como uno de sus brazos algo destartalado. También se observa una imagen representando La Piedad, de Miguel Ángel y un Cristo de Limpias, en Cantabria. "Esta talla está realizada en porexpan y cartón, pero con la técnica del estuco del siglo XVII. Está fuera de lo más normal, es algo que no viene así hecho, sino que hay que hacerlo manualmente", explicó Llamas. "El Cristo se me antojó hacerlo por la figura en sí de la imagen que parece que está muerta", añadió.

En el recorrido por la exposición se observa también una representación de pirograbados, recientemente expuestos en el Centro Cultural Soledad González. "Es algo representativo que ha surgido de unos años para acá, pero no es lo que mejor se me da ni lo que más me gusta".

Hay también pinturas, "no podían faltar", en las que se observan los caballos y toros "que es lo que mejor se me da, pintar toros es algo que hago hace muchos años", explicó. Se observan además piezas modernas para los móviles, y adornos de todo tipo.

La muestra estará abierta de lunes a sábado de 19 a 21 horas y los fines de semana también de 11:30 a 14 horas en la segunda planta del Casino de Benavente.