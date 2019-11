PSOE, PP e IU ponen en marcha el cambio urbanístico del Puerta del Noroeste en Benavente

La modificación puntual del Plan General de Ordenación Urbana y la ordenación detallada del polígono logístico Puerta del Noroeste fue aprobada ayer por el Pleno con el rechazo de Ciudadanos, que vaticinó que el proyecto fracasará. El PP apoyó la aprobación inicial, pero explicó que la actuación del genera dudas.

El debate y la aprobación de esta figura urbanística, que según los técnicos municipales equivaldría a la aprobación de un plan parcial con la ordenación detallada ya incluida, se produjo a veinticuatro horas de la presentación del proyecto logístico en el marco de la iniciativa Invest in Cities, que tendrá lugar durante la mañana de hoy en el Centro de Negocios.

Izquierda Unida defendió la ejecución de la actuación tal y como se ha concebido y lo comparó con el derogado plan parcial del Benavente III, que criticó por su excesiva inversión y su modelo de planificación. Por contra, defendió el Puerta del Noroeste y reclamó la implicación de todas las administraciones y la aportación suficientes de fondos para desarrolla este "proyecto estrella".

El portavoz de Ciudadanos, Jesús María Saldaña, aventuró que el proyecto logístico fracasará. Aunque los tiempos de debate se fijan en las juntas de portavoces, (para este tema se acordaron por unanimidad ocho minutos por portavoz en dos intervenciones, aunque Saldaña no participó en esa junta al estar fuera de la ciudad), el concejal de Cs lamentó el escaso tiempo asignado para un asunto que calificó de vital importancia para el futuro de la ciudad. Saldaña se quejó de que no se le haya dado participación previa pese a su ofrecimiento a colabora. Calificó de "cuestionable" la fórmula de "modificación una modificación puntual" en lugar de redactar un plan parcial; criticó la elección del sistema de cooperación con los propietarios y vaticinó que estos se opondrán a invertir en la actuación; aseguró que "difícilmente se podría elegir peor ubicación" que la del suelo del sector norte; describió como "poco riguroso" el estudio económico, y definió de "muy pobre" el diseño del viario, que "encarecerá un 1,33% la operación" y obligará a construir "un terraplén de entre cinco y seis metros de altura respecto a las parcelas que se urbanizan". Cs, que votó en contra, no descarta presentar alegaciones.

La portavoz del Partido Popular, Beatriz Asensio, avanzó el respaldo al proyecto "porque queremos lo mejor para Benavente y es necesario que la tramitación avance". Asensio explicó que dese el punto de vista técnico el PP no va a poner "en tela de juicio "la calidad del documento, pero desde el punto de vista político criticó que no se haya tenido en cuenta al resto de grupos. Según la portavoz popular el proyecto "condiciona" todo el desarrollo de suelo industrial de la ciudad "y si este planteamiento resulta incorrecto pueda quedar bloqueado para siempre". La edil se preguntó cómo puede haberse realizado una tramitación tan "fugaz" tras insistir de nuevo en que el PP no cuestiona la calidad de documento, "pero permítanme que genere dudas -dijo- sobre si puede ser una condena para Benavente y su desarrollo como se apunta desde algunos sectores profesionales". En la misma línea afirmó que la ciudad ha vivido del sector terciario en sus polígonos industriales durante muchos años "y ya se han perdido muchos años". "Si esto no se ha pensado con suficiente cautela y no se ha consensuado, la tozudez puede condicionar décadas para un núcleo de población. Si aciertan, fantástico, y habrá que reconocérselo, pero llevan retrasando cuatro años la posibilidad de que Benavente disponga de terreno industrial", agregó. A juicio de Asensio "si el Puerta del Noroeste resulta fallido" podría ser "la ruina de Benavente".

La edil de Urbanismo Sandra Veleda, replicó al PP que "un error del pasado fue el polígono Benavente III" y por eso, dijo, "se ha adoptado esta solución para no volver a cometer el mismo error". Veleda recordó que "si es difícil conseguir los 12,3 millones que requiere el Puerta del Noroeste, los 60 millones que requería el Benavente III sí que era inviable" y más aún "con las cargas urbanísticas que suponía desarrollar los dos sectores a la vez". La concejala también respondió a las dudas sobre la legalidad del procedimiento planteada por Ciudadanos y preguntó si los informes hubieran sido favorables en caso de ilegalidad. Sandra Veleda valoró la celeridad técnica en la redacción del documento y recordó que todos los portavoces lo conocieron a la vez. Tras reconocer que la base del Puerta del Noroeste es el Benavente III, rememoró que tanto la Junta de Castilla y León como la Mesa del Diálogo Social respaldaron el estudio de viabilidad y defendió que se están teniendo y se tendrán en cuenta todas las opiniones. "El trabajo se ha ido realizando. Se han podido cometer errores, sí como en todas partes, pero el proyecto está hecho con el corazón y con el convencimiento de que es lo mejor para Benavente".

El Pleno había aprobado con anterioridad la primera bonificación que se concede a una empresa, Carrozados del Noroeste, por instalarse en Benavente. Lo hizo por unanimidad. No ocurrió lo mismo con la modificación de la Ordenanza Fiscal de la Tasa del Cementerio, que fue rechazada por la oposición.

PSOE e IU defendieron la actualización de acuerdo con los promedios calculados por el Servicio de Intervención en base a los últimos tres años, actualización que permite cumplir los ajustes del Plan Económico Financiero pero que dista mucho de acabar con el déficit del servicio, que baja dos puntos y se sitúa en el 40%.

El PP criticó que la gestión económica del equipo de Gobierno y el incumplimiento de la estabilidad presupuestaria y de la regla de gasto en 2018 hayan llevado a plantear la segunda subida de tasas que se produce en un bienio y aprobar los informes "deprisa y corriendo". Ciudadanos argumentó que en su programa figuraba el compromiso de bajar todos los impuestos y por ello "todo lo que signifique subir vamos a estar en contra", resumió su portavoz municipal.