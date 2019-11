El "Benavente Sur" se queda sin vacunas para la gripe por segunda vez

El Centro de Salud Benavente Sur volvió a quedarse ayer sin vacunas para la gripe. Es la segunda vez que centro sanitario se ve obligado a posponer las citas concertadas con los pacientes que tienen que vacunarse en apenas dos semanas, según pudo comprobar este periódico. Sí había dosis para niños, pero no para la población adulta, y de nuevo la causa de que no hayan sido remitidas más dosis parece tener que ver con diferencias entre las vacunas ya usadas y las contabilizadas.

El Servicio Territorial de Sanidad, según informó al Centro de Salud benaventano, tiene contabilizadas 300 dosis que en teoría habrían sido remitidas y no utilizadas. Sin embargo, en el centro médico dan por utilizadas todas las dosis. Esta diferencia entre el registro y las vacunas disponibles realmente motivó ayer que los enfermeros y enfermeras del "Benavente Sur' se vieran abocadas a decirle a los pacientes citados que tendrían que volver a pedir cita para vacunarse porque no había dosis disponibles.

Este hecho se produjo por primera vez a principios de la semana pasada. Entonces el registro del Servicio Territorial en Zamora determinaba que había en el Centro de Salud "Benavente Sur" 700 vacunas que no habían sido puestas. En el centro sanitario no había ninguna dosis así que un profesional viajó a Zamora pedir más vacunas, que no le fueron entregadas en ese momento debido al desfase numérico. De hecho, la reposición tardó al menos 48 horas. A finales de semana la vacunación se había vuelto a retomar con normalidad, pero con anterioridad decenas de pacientes citados en las diferentes consultas del centro médico tuvieron que marcharse y volver a pedir cita con los enfermeros que tienen asignados.