El edil Marcos advierte al PP que la descarga de videoactas es "ilegal"

El concejal de Administración Interior y Comunicación, Fernando Marcos, vuelve a recordar al Grupo Municipal del PP que están realizando una descarga "ilegal" de los videoactas de los plenos municipales. "Así se recoge expresamente". Algo que hace el grupo del PP para publicar en sus redes sociales fragmentos de estas videoactas. La utilización de las videoactas permite dejar constancia de todo lo que ocurre en la sesión plenaria, de tal forma que los usuarios pueden visionar el Pleno entero, seleccionar un punto concreto del menú que detalla el orden del día o identificar en qué puntos participó cada representante público.

La empresa que gestiona este servicio recoge en un escrito entregado al grupo en la oposición que este servicio "no permite la descarga de vídeos desde el front-ed (el portal accesible por todos los usuarios públicos), por lo tanto, de producirse tal descarga solo puede hacerse de manera no autorizada y mediante algún software de terceros para descarga de vídeo streaming. "Lo ven, lo saben y lo continúan haciendo. No se puede descargar de modo directo desde la página. El PP, aunque lo pretenda, no es un medio de información. Otra cosa bien distinta es que compartan los enlaces, que eso sí se puede hacer, siempre y cuando no lo descarguen y lo editen", señaló Marcos.

Añadió también que "el PP está acostumbrado a bordear la legalidad, a inventarse medios de comunicación con apariencia de periódico digital y publican lo que les da la gana. Ya sé que les cuesta, pero les pedimos que cumplan la legalidad".

Ante esta advertencia, el concejal del PP, José Manuel Salvador, asegura que "no es más que una postura caciquil y es vergonzoso. Es un intento de impedir que podamos informar y lo hacen coaccionándonos. Es la Inquisición moderna. La nueva censura. Que nos diga de verdad qué problema tiene de que publiquemos esa información. Nosotros entendemos que es libertad de expresión, de forma legal. Las actas se nos tienen que dar y nuestra idea es que podemos hacerlo". Asegura Salvador que "pone que no se puede descargar porque ellos se lo han dicho así a la empresa".

Explica Salvador que "las actas antes se daban en papel y ellos mismos las tuvieron cuando eran oposición. Hacían lo mismo que quieren impedir ahora que haga la oposición. Es un derecho que tenemos, el derecho a la información y el derecho a la expresión, publicar un fragmento de esa intervención".

Y añade que "no nos vamos a dejar intimidar. Dice que nos puede denunciar, pues nos veremos en los tribunales".