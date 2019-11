Infecciones de transmisión sexual, mejor prevenirlas

Operarios municipales han instalado nuevos elementos ornamentales en el entorno de la iglesia de Santa María. Son jardineras de grandes dimensiones, similares a las ya instaladas en la nueva zona de paseos de la calle Lagares. Con esta iniciativa se evitará que los vehículos estacionen en la zona, puesto que no se respeta siempre a pesar de no estar permitido. Las obras aún no están entregadas a falta de "remates" según explicó la alcaldesa en funciones, Sandra Veleda. En estos días también se realizan remates en las obras de pavimentación de la calle Herreros.