La Mesa del Diálogo reclama más fondos para el proyecto del Puerta del Noroeste

La Mesa del Diálogo Social cree que se ha acabado "la hora de los cuentos y empieza la hora de las cuentas" y tras conocer los detalles del proyecto del polígono logístico Puerta del Noroeste pidieron ayer públicamente la implicación de todas las administraciones y más fondos para lanzar la "actuación estrella" del Plan de Fomento Territorial de Benavente.

La frase "se ha acabado la hora de los cuentos y empieza la hora de las cuentas" es del presidente de la Asociación Zamorana de Empresarios de Benavente y Comarca, pero no es muy distinta de la que pronunció también el secretario general provincial de Comisiones Obreras: "Llega el momento de rendir cuentas y no de hablar de cuentos", dijo Manuel Prieto.

La sintonía de patronal y sindicatos en torno a este proyecto trasciende de la unanimidad y parece rozar el entusiasmo. Todos ellos enfatizaron ayer la calidad de las soluciones que plantea el documento tras conocerlo durante más de una hora de presentación técnica (a principios de semana lo conocieron los portavoces de todos los grupos políticos municipales).

El calificativo de "positivo" pasó de boca en boca. "Empezamos a ver los ojos y la cara de la criatura. Nos gusta. Va pintando bien", dijo José Manuel Ramos (Azebeco). "Es el momento de pasar de las palabras a los hechos. El Ayuntamiento ha hecho los deberes y lo está haciendo bien", afirmó Ángel del Carmen (UGT). "Ver sobre el papel que todo se va cumpliendo es muy positivo", refrendó Antonio Salvador (secretario de Acción Sindical de CCOO).

A la par, los mensajes de reclamación de apoyo económico y de cumplimiento de las promesas realizadas por los políticos provinciales y regionales se sucedieron. "Es un proyecto ilusionante y ahora se tiene que retratar todo el mundo" (Prieto); "Se necesita de forma rápida y contundente el respaldo de las administraciones" (Salvador); "Hay que pedir a las partes que aporten dinero y que no dilaten los plazos. El hoy presidente de la Junta prometió 10 millones. No cumplir lo que dijo serían fake news" (Del Carmen). "La consultora Invest in Cities se ha fijado en Benavente dónde puede haber inversión. El dinero que ha puesto el Ayuntamiento está bien empleado" (Ramos".

El proyecto, que requerirá una modificación del Plan General de Ordenación Urbana para desarrollar el plan parcial, cuenta de salida con 9,3 millones comprometidos, pero al menos necesita tres más. Por eso el alcalde de Benavente Luciano Huerga, subrayó ayer la necesidad de que las aportaciones se incrementen y citó singularmente a la Junta de Castilla y León y a la Diputación que hoy por hoy solo aporta un millón de forma condicionada.

Huerga reveló que el día 28 se reunirá la comisión de seguimiento y que en diciembre convocará a los 60 propietarios afectados para presentarles el proyecto y pedirles su implicación. El alcalde apeló a la colaboración de todas las administraciones para que el proyecto del Puerta del Noroeste despegue con el respaldo financiero que necesita para impulsar el desarrollo socioeconómico de Benavente y de la comarca.