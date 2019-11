Buena campaña de setas en la zona, que queda ahora condicionada por las heladas

La campaña de setas podría darse por finalizada si continúan las heladas. "La campaña de setas está siendo muy corta este año. Es cierto que teníamos expectativas muy halagüeñas, para romper con la tendencia de los últimos años en cuanto a producción, pero el bajón de temperaturas de estos días, con la presencia de nieve en las montañas y las heladas, es algo que afecta mucho a las setas", explica José Miguel Juan, presidente de la Asociación Micológica Benaventana. "Empiezan a salir ahora las setas que son más tardías. Por ejemplo el Tichodroma, que aguantan un poco más los fríos. Pero las primeras setas, las termófilas que les gustan más otras temperaturas más calientes, pues posiblemente no salgan más, a no ser que cambie la temperatura, esto es así", añadió.

En Benavente y la comarca de Los Valles, la seta más representantiva es la seta de cardo "que es la que más se está cogiendo" aunque también se está cogiendo, níscalo, y la Lepista Nuda o pie azul.

Atendiendo al parte micológico de Micocyl "a lo largo de esta semana se está iniciando en muchos montes de Castilla y León la fructificación de especies con interés socioeconómico como boletus, níscalos y setas de cardo. A pesar de ello, los picos de mayor producción sobre todo para níscalos se espera que tengan lugar a lo largo de las próximas semanas, siempre y cuando las heladas y nevadas pronosticadas para la próximas semanas no sean muy copiosas y en cotas bajas y además no sean continuadas". Señala también Micocyl que "se ha podido recolectar en los eriales de la mayor parte de la región cantidades importantes de setas de cardo, con rendimientos de recolección superiores a un kilo por hora en los puntos más productivos". una tendencia que podría continuar si no se desploman los termómetros y no aparecen las heladas.

En cuanto al níscalo, Micocyl explica en el parte de esta semana que "los rendimientos de recolección aún son bajos en la mayor parte de estas masas, no superándose la cantidad de medio kilo por hora. A pesar de ello, los picos de mayor producción para esta especie se espera que tenga lugar a lo largo de las próximas semanas", siempre que no aparezcan las heladas.

En la comarca hay varias zonas reguladas para la recolección de las setas y registradas en el Micocyl. Todas ellas de "baja producción". En San Pedro de Ceque hay tres fincas de 795 hectáreas, 245 y 10,52 y en Tardemézar otra finca más de encinares y quejigares de 46,96 hectáreas.

El presidente de la Asociación Micológica pide extremar la precaución a la hora de recoger las setas, "en caso de la más mínima duda hay que descartarlas porque todos los años nos encontramos con intoxicaciones por el consumo de setas. Hay gente que piensa, por ejemplo, que hay un champiñón bueno y uno malo y podemos encontrarnos hasta 60 especies de Agaricus", explicó. "Creo que, además, se ha mejorado bastante el respeto hacia las especies micológicas. Cuando una seta no te interesa, déjala ahí, no le des una patada ni te lleves cuarenta para investigarla. Las setas están ahí para cumplir una función".