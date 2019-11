Olano pide la oportunidad al PP "para revertir el bloqueo del PSOE y Sánchez"

El vicesecretario de Participación del Partido Popular y diputado por Lugo, Jaime de Olano Vela, junto a los candidatos populares al Congreso de los Diputados y al Senado por la provincia de Zamora el próximo 10-N participó ayer en Benavente en un encuentro con colectivos sociales y ha puesto de manifiesto que los últimos datos de paro demuestran que "lo que era una desaceleración ya se está convirtiendo en la puerta de entrada a una crisis".

En su visita, De Olano ha advertido que la Unión Europea ha rebajado la tasa de crecimiento de España en 4 décimas y ha subrayado que "hacía siete años que la UE no rebajaba las previsiones de crecimiento de un país en esta magnitud". Y ha destacado que "la parálisis de Sánchez no genera confianza ni estabilidad" y que "no hay un solo dato económico que no haya empeorado desde que Sánchez está en Moncloa, y cada vez a mayor velocidad, lo que recuerda mucho a la etapa de Zapatero".

Por otro lado, ha expuesto que los problemas que hoy preocupan a los ciudadanos son la situación económica y la territorial con la "insostenible situación que vive Cataluña y las noticias que vamos conociendo cada día", por lo que ha apelado a los españoles preocupados por estos asuntos para que "den la oportunidad al PP de revertir esta situación".

Olano ha pedido a los españoles preocupados "por el bloqueo del PSOE y Sánchez que den la oportunidad al PP de revertir esta situación" y ha explicado que "el centro derecha suma más votos' y ha hecho un llamamiento "a aquellos españoles que no quieren que Sánchez siga en La Moncloa a aglutinar el voto en torno a Pablo Casado y el PP que es la única alternativa a Pedro Sánchez y el PSOE".

También el Partido Popular y dos de los candidatos al senado, Fernando Martínez Maíllo y José María Barrios, estuvieron en Benavente también en el reparto de chocolate y pastas. Maíllo incidió en que "cuando gobierna el PSOE hay más paro y menos oportunidades y cuando gobierna el PP hemos conseguido recuperarlo". Criticó las visitas de ministros por Zamora "sin compromisos de nada". Recordó la visita de la ministra de Empleo a Benavente "que no ha comprometido ni un euro al Plan de Industrialización, sin que el alcalde de Benavente ni los candidatos del PSOE le llamen la atención".