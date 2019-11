Al menos un herido en dos aparatosos accidentes registrados anoche en la comarca de Benavente

La comarca de Benavente registró ayer dos accidentes que se saldaron al menos con un herido leve. El primero de ellos ocurrió en torno a las 21.37 horas en el kilómetro 14 de la N-525, a la altura de Vecilla de Trasmonte. Al parecer, un vehículo colisionó con un animal que atravesaba la calzada. Un varón de 45 años resultó herido leve y tuvo que ser trasladado al Complejo Asistencial de Zamora.

El segundo accidente, correspondiente a la imagen que ilustra esta noticia, se produjo poco antes de la medianoche y en él estuvieron implicados dos coches en un aparatoso choque que terminó con uno de los vehículos volcados sobre la carretera. No obstante, en el listado de incidencias del Servicio de Emergencia 1-1-2 de Castilla y León no consta ninguna llamada de alerta por lo que se cree que no hubo daños personales pese a la aparatosidad del accidente.