Valerio cree "necesaria" la apuesta por la reindustrialización para fijar población

La ministra de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social en funciones, Magdalena Valerio, abogó ayer en Benavente por la necesidad de crear oportunidades de empleo para fijar población y puso en valor el proyecto del nuevo polígono industrial en Benavente para ello.

"En nuestras zonas rurales se tienen que crear oportunidades de empleo para fijar población, por eso son necesarias todas las puestas por la reindustrialización como en Benavente, por polígonos industriales que generen riqueza y empleo, la apuesta porque también la economía digital llegue a nuestros pueblos, la apuesta por los empleos verdes, por las energías renovables, por el cuidado de nuestra masa forestal, por todo lo que tiene que ver con esa transición energética y ecológica".

Señaló también la necesidad de apostar por todo lo que tiene que ver con los llamados "empleos blancos". Y señaló que es necesario "recuperar esos servicios que se están perdiendo", refiriéndose a Castilla y León. Servicios como los de Sanidad, Servicios Sociales y "por supuesto también los que tienen que ver con la educación de nuestros niños y niñas y de nuestros adolescentes. Desde el Gobierno de España, ahora en funciones, esperemos que a partir del día 10 de noviembre consigamos un apoyo mayoritario de la ciudadanía española, para poder estar de nuevo gobernando y apoyando a Castilla y León, a Zamora y a Benavente", señaló.

Y agradeció la invitación a esta fiesta en que "desplegamos el socialismo afectivo. Podemos discrepar y hacemos primarias pero después remamos todos en la misma dirección", aseguró y no dejó de insistir en el recorrido de este partido en su defensa de España. "No se trata de ver quien exhibe la bandera más grande; se trata de ver quien defiende de una manera más clara y con más ahínco los intereses de la ciudadanía de este país, en general, y en particular, los de las personas que más apoyo necesitan para salir adelante".

Comparó también las políticas del Gobierno del PP con Alfonso Fernández Mañueco como presidente de Castilla y León con las que practicó Dolores de Cospedal, también del PP, en Castilla-La Mancha. "Es verdad que solo consiguió someternos a los recortes cuatro años, a los castellano manchegos. Aquí, 32. En 4 años organizó una tropelía bastante potente en Castilla La Mancha, no me quiero ni imaginar lo que está pasando aquí".

Valerio señaló que "para que haya futuro en nuestras zonas rurales, en nuestros pueblos y, por supuesto, en Zamora, es fundamental que la población arraigue en los pueblos y que se pueda recuperar al menos algo de la población perdida en las últimas décadas. Para eso es fundamental que haya buenos servicios públicos. Y por lo que veo aquí, el presidente de la Comunidad Autónoma, el señor Mañueco, está practicando las mismas políticas que practicó María Dolores de Cospedal en Castilla La Mancha", añadió.

La ministra en funciones lamentó "cuánto ha perdido Castilla y León por no haber conseguido tener como presidente de la Junta a Luis Tudanca" y añadió que "ganó las elecciones y es una pena que no esté al frente del Gobierno de Castilla y León. Tanto él como el presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, tienen muy claro que hay que poner la economía al servicio de las personas y, para poder llevar a cabo todos los proyectos buenos para las personas, es absolutamente fundamental estar en el Gobierno", señaló.

Además, aseguró que el Gobierno de España tiene "muy claro" el compromiso con Castilla y León y con la provincia de Zamora, en particular. "Hay muchos proyectos pendientes de ejecución y vamos a ir a por ello. Queda un camino muy largo hasta el 8 de noviembre para convencer a la ciudadanía de la provincia de Zamora", indicó.

Al presidente de la Junta Fernández Mañueco se ha dirigido en Benavente la vicesecretaria general del PSOE-CyL afirmando "que hay que tener muy poca vergüenza venir a decir que "el reto demográfico es una oportunidad" cuando es el mayor problema que tiene Zamora, la falta de población y el envejecimiento, creado por el Partido Popular durante 32 años de Gobierno. Su política, la de Mañueco y la del PP es la antiestrategia frente a la despoblación suprimiendo servicios públicos y no creando riqueza en el medio rural. Hay que tener poca vergüenza. Frente a ello hay otro modelo posible, el modelo del Partido Socialista. NO permitamos un nuevo retroceso porque cuando pueden ya sabemos y conocemos en Castilla y León los pactos de rapiña de la derecha".

El alcalde de Benavente, Luciano Huerga, anfitrión en el acto se ha referido "al compromiso del PSOE con Benavente para garantizar su futuro, para garantizar empleo y creación de empresas y de eso es de lo que ha venido a hablar la Ministra de Trabajo Magdalena Valerio, de empleo". Y añadió que "también de los pensionistas en una provincia con muchas personas que reciben una de las pensiones más bajas de toda España y que el PSOE quiere que se incrementen para aumentar el nivel de vida de las personas. Por ello agradecemos la presencia de la ministra Valerio, de nuestra Vicesecretaria General del PSOE de Castilla y León Virginia Barcones y de todos los compañeros y compañeras del PSOE de Zamora que hoy están con nosotros en Benavente" ha resaltado el Alcalde Luciano Huerga.

Antes de la celebración de esta Fiesta de la Rosa tuvo lugar el Consejo Provincial de Alcaldes del PSOE aunque el partido ha preferido no dar detalles sobre lo abordado en este encuentro.