"Ha sido un orgullo como profesional participar en este hecho histórico"

Fernando Rubio es el propietario de la empresa funeraria de La Paz Servicios Funerarios en Coomonte y gerente de la funeraria-velatorio de Villamañán, en León. Se confiesa un amante de su profesión, y asegura que le gusta su trabajo y se esfuerza por hacerlo siempre lo mejor posible. Desde hace unos años inició su formación en la práctica de la tanatopraxia, lo que le faculta para el embalsamamiento, la reconstrucción de cadáveres, tanatoestética y extracción de ADN, así como prótesis y marcapasos además de atención familiar. En estas prácticas no son muchos los que cuentan con formación específica. La súper especialidad requerida es la que le ha llevado a formar parte de un hecho histórico, la exhumación de Franco el pasado jueves, dentro del equipo coordinado por Humberto Sepúlveda.

—Es usted uno de los pocos tanatopractores con formación específica en la provincia.

En Zamora, el certificado de tanatopractores lo tenemos dos. El primero en sacarlo fue Eduardo San Juan, del Puente de Sanabria y luego yo.



¿La formación en la especialidad de tanatopraxia ha sido lo que le ha puesto en contacto con el coordinador del proceso de la exhumación de Franco, Humberto Sepúlveda?

Sí, a través de los cursos nos conocimos

¿Cómo surge la posibilidad de formar parte del equipo de Humberto Sepúlveda para la exhumación de Franco?

Yo llegué justo al ensayo final, que fue el día antes de la exhumación. Bueno, la confirmación de que podía asistir la tuve el día antes de ese día. Cuando me enteré de que Humberto iba a ser el encargado de coordinar el operativo me puse en contacto con él para pedirle que contara conmigo. Luego fue esperar la autorización.

¿Contar con el Certificado de Profesionalidad de Tanatopraxia fue determinante para su participación en la exhumación del dictador Franco?

Era conveniente.

—¿Qué supone para usted profesionalmente formar parte de esta controvertida exhumación?

Para mí es un orgullo profesionalmente. Con los compañeros que he estado y los que he conocido ha sido todo positivo. Hemos formado un equipo en horas, como si lleváramos años conociéndonos. Y esa máquina tiene que trabajar perfectamente. Es un trabajo que me gusta y con el equipo que he estado todo ha sido positivo.

¿Es consciente de que ha formado parte de un hecho histórico?

Sí claro. Pero es que, además, ha sido una gran responsabilidad. Cuando yo me embarqué en esto no pensé que iba a tener un puesto de tanta responsabilidad. Tener el certificado de tanatopractor, con el que puedo operar en toda la Unión Europea, fue algo muy a favor mío. Quería formar parte de esto, de este hecho histórico. La verdad es que me daba igual en el lugar que estuviera. Éramos cuatro portadores, 16 chóferes, y tres operarios. No me hubiera importado estar en cualquier parte del equipo.

¿Fue complicado seguir el estricto protocolo establecido durante el proceso para la exhumación?

Sí que fue muy estricto, con muchas medidas de seguridad también. Yo tengo formación en protocolo funerario. Todo salió perfecto. Nada quedo a la improvisación.

Usted fue una de las pocas personas que tuvo acceso a la carpa que se había instalado como medida adicional de seguridad sobre la tumba de Franco.

Sí estuve allí, aunque de eso no voy a dar más detalles.

¿Cuáles son los momentos de ese día histórico que se lleva para el recuerdo?

Todos los momentos me los quedo para el recuerdo. Pero tengo dos momentos que más me llamaron la atención. Uno es cuando se sacó el féretro para arriba, por el hecho histórico, y otro fue cuando cortaron toda la A-6 para nosotros solos. Había un gran dispositivo policial en Madrid y alrededores.

Con relación a su profesión y la especialidad de tanatopraxia, que mucha gente aún desconoce, ¿piden las familias este servicio a la hora de despedirse de sus seres queridos?

Sí, sí lo piden, pero aquí en esta zona no tanto. Yo estoy capacitado para llevar a cabo la reconstrucción de cadáveres, por ejemplo cuando hay alguna muerte traumática, pero es algo que las familias no contempla la mayoría de las veces.