C's pide un pacto nacional por el empleo que en Zamora "es un grave problema"

El candidato de Ciudadanos al Congreso por Zamora, José Antonio Bartolomé, plantea un pacto nacional por el empleo que haga frente a la precariedad laboral que premie a las empresas que contratan más y no las que más despiden y que se apuesta por una formación laboral de calidad, según explicó ayer en su visita a Benavente junto a la procuradora por Zamora, María Teresa Gago, y otros miembros de la formación naranja. En referencia al último informe de la EPA aseguró que "tenemos un problema en el mercado laboral, ya que se han creado pocos empleos en el conjunto de España en un trimestre tradicionalmente bueno para el empleo. Hay que hacer reformas que llevan mucho tiempo sin hacerse para poner España en marcha otra vez", explicó. "Ni con el PP ni con el PSOE hemos encontrado soluciones".

Para la formación naranja "las reformas que proponemos son necesarias y nos da la razón la situación: cuando hay crecimiento económico, se genera empleo, pero empleo precario". Bartolomé ha reconocido que "Zamora tiene un grave problema de empleo" y que si se analizan los datos de forma pormenorizada, "los mayores de 45 años son los que soportan el desempleo por la sencilla razón de que los jóvenes se marcha de la provincia".

El candidato al Congreso se refirió a las quejas en materia sanitaria en la provincia y aseguró que "llevamos a cabo reformas con tres ejes principales como son el mantenimiento del servicio sanitario en el medio rural, llegar a acuerdos y aumentar la calidad de los servicios. Algo que se llevará a cabo, como prueba piloto, en la zona de Aliste. Si funciona lo extenderemos al resto de la provincia y si no estudiaremos nuevas fórmulas. Respecto a la falta del servicio de Urología en Benavente señaló que "la teleasistencia es un método auxiliar a las consultas, y desde Ciudadanos apostamos por seguir con las consultas directas entre profesionales y pacientes. No se van a suprimir las consultas de Urología porque no tiene lógica".

Por otra parte, José Antonio Bartolomé ha criticado el "uso partidista" que hizo el PSOE de la reapertura del campamento militar de Monte la Reina en un acto en el que participó el presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez. "Gane quien gane, Monte la Reina se tiene que reabrir, porque es un proyecto de todos, de toda la provincia de Zamora. Es una vergüenza que el PSOE vincule la reapertura de Monte la Reina con una supuesta victoria en las elecciones generales", afirmó.