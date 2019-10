El Pleno aprueba el Plan Económico y Financiero con la abstención de PP y Cs

El Pleno del Ayuntamiento de Benavente aprobó ayer el Plan Económico y Financiero (PEF) con los votos de PSOE e IU y con la abstención del Partido Popular y Ciudadanos. Este plan, que contempla entre otras medidas la contención del gasto para incrementar el ahorro y una subida de hasta el 20% de los precios públicos por actividades municipales, se aplicará en lo que resta de ejercicio y en 2020.

Los populares creen que este PEF es "clarificador y preocupante" y constituye "un soberano tirón de orejas al equipo de Gobierno". Su portavoz, Beatriz Asensio, afirmó que el servicio de Intervención está alertando del incremento del gasto y de la necesidad de contenerlo y defendió que "lo pinten como lo pinten" la contratación de una asistencia técnica para gestionar la recaudación en vía ejecutiva "es una externalización del servicio" que "no garantiza que vayan a recaudar más".

Asensio, que criticó a Manuel Burón por su supuesto cambio de posición con respecto a la externalización de servicios y contestó a la concejala de Hacienda que "la soberbia es mala compañera de viaje" cuando Patricia Martín calificó de "cuentos" sus argumentos, acusó al PSOE y a IU de "vivir del pasado y en el pasado", y advirtió de que la nueva crisis económica que se avecina, el descenso de la población, los créditos vivos y el futuro préstamo de tres millones para el Puerta de Noroeste, son una "espada de Damocles" que se cierne sobre la ciudad que se agravará "cuando se tengan que pagar indemnizaciones de 3 o 4 millones de euros a los vecinos del edificio Villalar". Asensio pidió coherencia al Gobierno, aunque dudó de que se dé porque, "si es cuestión de dinero el capricho no me lo quito", dijo citando la afirmación del alcalde grabada por un exbombero.

El portavoz de Ciudadanos, Jesús María Saldaña, elogió el informe del interventor y se felicitó por contar con sus servicios, aunque se preguntó si el haber presentado el PEF "fuera de plazo es normal o es grave". Saldaña anunció la abstención de su grupo y lamentó que, entre las medidas adoptadas, que constituyen la respuesta municipal al incumplimiento de la regla de gasto y del principio de estabilidad presupuestaria, no contemplaran una revisión del contrato de abastecimiento y saneamiento con Aquona para reducir su coste y que no se supriman competencias impropias. Por ello propuso la fusión con los ocho municipios que rodean Benavente para sumar 23.000 habitantes y recibir medio millón más de euros de tributos del Estado.

"No me asuste usted a los alcaldes", le pidió el alcalde, Luciano Huerga, haciendo notar la necesidad de distinguir "entre una fusión de municipios y la creación de una mancomunidad" de interés general que ya está en marcha. "Que nos den a nosotros el dinero del Estado que les corresponde a ellos sería una guerra absoluta", le explicó. Saldaña, en la réplica, porfió en su propuesta, se declaró partidario de la fusión y puso como ejemplo a Ponferrada, con 22 núcleos de población y servicios comunes. "No se trata de quedarnos con lo que no es nuestro sino de dialogar para prestar mejores servicios", alegó.

El portavoz de IU, Manuel Burón calificó de sandeces las referencias de la edil del PP a su posición sobre la externalización de servicios ("yo no digo sandeces", replicó Asensio). Burón recomendó a la popular que leyera las actas y no siguiera los consejos "que le dan". El edil de Izquierda Unida negó la acusación sobre la externalización del IBI y del IAE e insistió en recomendar a Asensio que preguntase "al señor De Dios" (exconcejal de Hacienda del Partido Popular). Burón recordó a los populares que el presente Plan Económico y Financiero "nada tiene que ver con el PEF" del PP "que pidió 3,2 millones de euros a los bancos para luego tiraron por los cuestos de la Mota". El portavoz de IU precisó igualmente que en 2011 el PP había incrementado los precios públicos en un 23%, tres puntos más que la propuesta actual de la Intervención.

La edil Hacienda, Patricia Martín, respondió a las críticas del PP enseñando un gráfico sobre la evolución favorable de la deuda municipal (muestra una evolución positiva en los últimos cuatro años frente al crecimiento anterior con gobiernos populares) y afirmando que este Plan Económico y Financiero es fruto "de la Ley Montoro y de años de mala gestión del Partido Popular". Martín, que afeó a Asensio que usase "los cuentos que nos contaba el anterior portavoz (por el exedil Manuel Vega)", pese a ser secretaria y funcionaria de profesión, defendió que, aunque se hayan incumplido la regla de gasto y la estabilidad presupuestaria, "la situación económica del Ayuntamiento es buena", como recoge el informe. Martín calificó de "extraordinaria y alarmista" la Ley de Sostenibilidad promovida por Cristóbal Montoro, "lo que también comparte el interventor", dijo. Martín reprobó "el falso victimismo" de la portavoz del PP y defendió la actual contención del gasto "que no se dio con Gobiernos del PP". Citó la devolución de subvenciones por la mala gestión de los populares; los elevados costes que Benavente soporta por servicios impropios como la guardería infantil o el parque de bomberos, o la rémora del Plan del Pago a Proveedores. "Solo con el importe de la amortización de ese crédito no hubiéramos tenido que hacer este PEF", sostuvo.

El Pleno realizó el sorteo de la composición de las mesas electorales para el 10N y aprobó la décimo quinta modificación presupuestaria con los votos de PSOE, IU y PP (que la consideró necesario) y la abstención de Cs.