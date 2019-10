Los bomberos ayudan a salir de su casa a una mujer con sordera

Los bomberos de Benavente tuvieron que intervenir el pasado lunes para ayudar a salir de su vivienda a una anciana de 90 años de edad con sordera. Una vecina solicitó ayuda a la Policía porque la anciana quería salir, pero era incapaz de hacerlo y al no oírla no podía ayudarla a abrir la puerta desde el interior. Los agentes no localizaron a ningún familiar y tampoco lograron que la mujer pudiera arrojarles las llaves o seguir sus indicaciones debido a su nerviosismo. La Policía llamó a un cerrajero, pero este detectó que no podía abrir la puerta porque había un pasador interior que la mujer no era capaz de retirar. Tras casi hora y media un bombero accedió a través de la ventana de la terraza que la anciana había podido abrir, resolviendo la situación.