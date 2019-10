Luciano Huerga vuelve a reclamar una ambulancia más para el 112 en Benavente

El alcalde de Benavente, Luciano Huerga, sumará a las reivindicaciones sanitarias locales la petición de una tercera ambulancia del Servicio de Emergencias 112 para dar una "cobertura suficiente a toda la comarca". Lo hará en la reunión que mantendrá el próximo día 25 con los directores general de Asistencia Sanitaria e Infraestructuras, Alfonso Montero y María Ángeles Cisneros Martín, después de que la consejera de Sanidad delegara el encuentro y "rehusara" recibir a Huerga.

A la reclamación de la restauración de la consulta de Urología en el Centro de Especialidades, a la dotación de más especialistas en el Hospital, al rechazo al cierre de consultorios en las localidades de la comarca, Huerga sumará esta reclamación que ya transmitió sin éxito al que fuera consejero de Sanidad, Antonio María Sáez Aguado. Luciano Huerga llevó esta petición de aumento de la dotación a la reunión con Sáez tras la manifestación multitudinaria de Benavente en marzo de 2015. El consejero "se limitó a pedirnos el traslado del 112 al Centro Cívico", explica el alcalde.

La necesidad de una tercera ambulancia del 112 en Benavente "lleva poniéndose de manifiesto desde hace muchos años. Cada semana coinciden diversos incidentes y no se pueden atender los casos que surjan en el momento porque las dos ambulancias que hay están ocupadas", argumenta. "A veces esto se soluciona movilizando a la ambulancia de Villalpando, pero muchas veces también está ocupada", agrega.

Esta situación ha llevado en ocasiones a particulares o a la Policía Local a utilizar sus vehículos para trasladar a personas heridas o con necesidad de atención sanitaria porque las ambulancias estaban ocupadas. Esto mismo ha ocurrido el pasado domingo con un incidente sanitario.

La pasada semana, el 112 movilizó un helicóptero para atender a un herido en un accidente que no en realidad no sufrió ninguna herida. La Policía, según informó la Concejalía de Seguridad Ciudadana interpretó inicialmente que se había producido algún tipo de error en el protocolo. Al parecer inicialmente no había más medios para atender el caso, cuya evaluación inicial se desconocía. Finalmente aparecieron dos ambulancias que coincidieron con el helicóptero, "pero no había herido, o al menos no requería un traslado de este tipo, ni siquiera un traslado.".

La Policía, se ha sabido ahora, advirtió al piloto que tenía que aterrizar o en Los Salados o en el mercado, los lugares prefijados, pero el piloto decidió hacerlo en Las Eras "bajo su responsabilidad".

"Puede ocurrir que haya momentos en que coincidan muchos incidentes, pero por los datos que tenemos creemos que una tercera ambulancia sería suficiente para que la cobertura mejorara sustancialmente. La movilización del helicóptero ese día no hubiera sido necesaria", sostiene Luciano Huerga.