El equipo de Gobierno de San Cristóbal lleva al Pleno la condena por la pancarta del "procés"

El equipo de Gobierno del PSOE en San Cristóbal de Entreviñas llevará al Pleno el próximo día 29 una moción de condena por la colocación de una pancarta en el balcón central de la Casa Consistorial ayer por la mañana.

La alcaldesa de San Cristóbal, Leonor González Cadenas, explicó ayer a este periódico que propondrá al Partido Popular, oposición en la localidad, consensuar el contenido de esta moción de condena por la utilización de la Casa Consistorial para pedir la libertad de los políticos catalanes "usurpando" el uso del Ayuntamiento sin autorización y "subvirtiendo" la opinión de la que es "la posición democrática del Ayuntamiento con respecto a la sentencia del Tribunal Supremo y el conflicto catalán" El primer edil del Partido Popular, Jesús Muñiz, fue quien comunicó al equipo de Gobierno que había una pancarta pidiendo la libertad de los presos políticos catalanes en el balcón central del edificio consistorial. Muñiz telefoneó a una edil del equipo de Gobierno informándole del hecho.

El día amaneció lluvioso en San Cristóbal, con poca gente en la calle a primera hora de la mañana, pero algunos usuarios comenzaron a criticar en las redes sociales la colocación de una pancarta que pedía la libertad para los presos políticos en la fachada del consistorio.

La alcaldesa de San Cristóbal explicó a este periódico que condenaba la acción "por la violación y utilización de un espacio municipal para "generar conflictividad" en un municipio que "en modo alguno ha apoyado, apoya o apoyará a personas condenadas por la justicia española por atentar contra el orden constitucional".

Del mismo modo reiteró su respaldo a la sentencia del Tribunal Supremo por el Proces catalán y señaló que la pancarta pudo colocarse durante la madrugada, siendo o descubierta a primera hora de la mañana.

El edificio municipal, explicó, estaba cerrado, aunque en la segunda planta la puerta del salón de plenos suele estar abierta porque no hay ni objetos de valor ni documentación. González precisó que la altura hasta el balcón no es grande por lo que no hay una gran dificultad para encaramarse y poder colocar la pancarta.