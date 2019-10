"Ver a otros publicar sus partidas me animó a crear un canal en YouTube"

La mayoría de los adolescentes dedican una parte de la semana a los vídeo juegos, bien con consola, bien con PCs. Recurrir a Internet para recabar información que ayuda a superar niveles y pasar partidas es un recurso complementario. Muchos jóvenes utilizan YouTube por este motivo, algunos comparten sus conocimientos creando un canal propio. Es el caso de Julia Rodríguez, benaventana de 14 años, que desde hace cinco años ejerce de youtuber en su tiempo libre. Julia abrió su canal en mayo de 2016 para hablar de videojuegos, gameplays y tutoriales. Hoy por hoy tiene 1.506 seguidores, un millar de me gusta y 200 comentarios. Su vídeo más visto obtuvo 35.000 visitas. En esta entrevista cuenta su experiencia.

-¿Cómo surgió tu interés por Youtube y por qué decidiste crear un canal?

-Siempre me fijaba que mucha gente a la que le gustan los videojuegos empezaban a publicar sus partidas, en 2014 aproximadamente, y así surgió la idea. Antes de este canal tuve uno 2013-2015 aproximadamente en el que subía mis partidas de los videojuegos para tenerlas guardadas ahí, partidas sin comentar ni editar simplemente vídeos. Los inicios de canal actual fueron parecidos, pero siempre intentando mejorar todo al máximo.

-¿Cuál es el contenido de tu canal?

-Subo gameplays, tanto en vídeos como en directos que hago con mi audiencia.

-¿Tienes pensado ampliar la temática más allá de los juegos?

-He probado alguna vez a subir algún tutorial, pero siempre relacionado con los videojuegos. Si mis seguidores me preguntan cómo descargar algún juego o arreglar un error por supuesto que subiría el tutorial.

-¿Cómo está reaccionando el público, que imagino que será fundamentalmente joven?

-Al principio siempre había dos o tres personas que me comentaban en los vídeos, me seguían en las redes sociales, etc... Desde enero, cuando alcancé los 1.000 subscriptores, se ha notado muchísimo más apoyo en comparación a antes.

-¿Consideras esta actividad una afición o le ves otro tipo de posibilidades?

-Para mi es una afición, ya que es lo primero que se me ocurre hacer en mi tiempo libre. Siempre me han gustado los videojuegos, pero también he visto que me gusta editar los videos y hacer las miniaturas.

-¿Cuánto tiempo le dedicas cada día?

-Ahora con los estudios, los fines de semana intento tener un par de horas libres. Le dedico al día 2 o 3 horas.

-¿Lo compaginas bien con tus estudios y con otras actividades?

-Si, pero siempre tengo preferencia por los estudios y después ya me centro más en Youtube.

-¿Qué opinan tus padres y tu familia de que seas una joven youtuber?

-Están orgullosos y les alegra ver que me hace feliz.

-¿Crees que sentarte frente a la cámara y comunicar lo que quieres requiere algún tipo de cualidad específica?

-No, cualquiera puede hacerlo si se esfuerza.

-¿Qué referentes tienes entre los youtubers conocidos?

-Yo creo que los que más suenan en España como Vegetta777, AuronPlay... Pero mi favorito siempre ha sido El Rubius.