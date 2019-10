Fetiche presenta diez películas en el "Ciclo de Otoño" que empieza el 15

Cine-club Fetiche presentó ayer un nuevo Ciclo de Otoño en el que acercan a la gran pantalla de Multicines Benavente diez títulos, cada martes, desde el 15 de octubre al 17 de diciembre. "La virgen de agosto", de Jonás Trueba; "Los hermanos Sisters", de Jacques Audiard; "Sofía", de Meryem Benm'Barek; "The old man and the gum", de David Lowery; "Dogman. Matteo", de Garrone; "Viaje al cuarto de una madre", de Celia Rico; "One cut of the dead", de Shinichiro Ueda; "El blues de Beale Street", de Barry Jenkins; "París, Texas", de Wim Wenders; y "Gracias de Dios", de Ozon, son las películas elegidas para este ciclo. Podrán verse los martes, a las 21 horas, a un precio de 4,50 euros el público general, 3 euros los socios y un euro los estudiantes.

En la presentación estuvo la concejala de Cultura, Marian Martínez, que destacó el apoyo del Ayuntamiento benaventano a la promoción de la Cultura y a la actividad del Cine-club Fetiche con la firma de un convenio anual de 5.000 euros.

El reelegido presidente del Cine-club, Juan Carlos López, explicó que el presupuesto anual de la asociación es de 12.000 euros y cuenta con la colaboración no solo del Ayuntamiento, sino también de Caja Rural que aporta 600 euros del presupuesto procede de la cuota anual de socios y la venta de entradas en las sesiones de cada proyección. Fetiche cuenta con 114 socios y un promedio de asistencia a las proyecciones de 70 personas, según explicó.

El presidente señaló que las películas seleccionadas para este ciclo han seguido los habituales criterios como que no hayan sido ya proyectadas en Multicines Benavente, que sea una programación "equilibrada", donde se incluyan producciones europeas, asiáticas y americanas, dos de ellas se podrán ver en Versión Original Subtitulada y buscan también que tengan varios premios en sus palmarés.

"Tratamos de encontrar una programación de películas estrenadas en los dos últimos años, multipremiadas en los festivales, nos gusta hacer apuesta por el cine español, en esto somos cuidados, y que también haya películas en versión original", incidió López. "Tratamos de encontrar las películas que se adaptan mejor a la realidad benaventana y el público benaventano. Hay películas de contrastada calidad. La programación es complicada teniendo en cuenta que no se haya programado ya. En Benavente se proyecta muy buen cine y tenemos que traer cine independiente que no se proyecte", añadió.

Por parte de la Fundación Caja Rural, el director, Ángel Zorita, mostró su satisfacción por el elenco de películas seleccionadas y animó a la gente a ver "buen cine como el que está ofreciendo". Zorita destacaba el trabajo de Cine-club Fetiche.